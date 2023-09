‘Eles serão campeões’: Luca Giemi, Itália sugere o sucessor de Filippo Ganna

Depois de apresentar Simone Gualdi nesta coluna, hoje apresentamos mais uma pessoa Ciclista azul júnior, Isto anuncia um futuro gratificante, seja na pista ou na estrada. Está prestes a Lucas Jimmy, Um grande talento local inspirado um pouco nos seus artistas de duas rodas: Sagan, Pogacar, Van der Poel e Van Aert. Todos atletas que sempre emocionam o público em todas as corridas com suas ações e estilos de vida vulgares. como ele.

Jamie, ator de 18 anos Atendimento da equipe F.lli Giorgi Brasília ISI, Ele está atualmente em seu segundo ano na divisão júnior. Até dezembro de 2021 ele estava registrado emUniversidade da Califórnia Alassio, Em sua cidade natal, antes de passar para o referido time. Claro que também faz parte nãoSeleção Nacional Júnior (atletismo e estrada), Dirigido por Dino Salvoldi -Ex-treinador da seleção feminina- que, graças à sua experiência nesta categoria, constitui um grupo muito forte em termos de perspectiva.

Desde criança, Liguori adorava andar de bicicleta e aos sete anos entrou para a equipe BTT Albenga. Após as primeiras corridas na mata, saltos e aterrissagens, ele trocou as rodas grossas pelas bicicletas de corrida. Atualmente treina em média diariamente cerca de 2 horas/2 horas e 30 minutos, que divide entre bicicletas de corrida, ciclocross, ginástica e às vezes até mountain bikes.

o Palmares O italiano já em 2022 (primeiro ano da categoria) ficou de olhos bem abertos: em junho, conquistou o título tricolor da categoria no single track ao derrotar Veneza Alessio Delle Vidov na final, seguido por Aparição de ouro (perseguição individual e por equipe) no Campeonato Europeu de Ciclismo J/U23 em Portugal. Então, em setembro, veio a cereja do bolo O pequeno ouro iridescente do trenzinho azul, Além de um excelente quarto lugar individual na competição Copa do Mundo em Tel Aviv.

2023 trouxe o jovem de 18 anos Primeiras vitórias internacionais na estradaAlém de As afirmações estão no caminho certo. No asfalto Jimmy venceu uma corrida Camisa tricolor No contra-relógio individual em Trentino, AL Classificação geral Da segunda edição do passeio valdera, Sexto lugar no contra-relógio de inteligência artificial Copa do Mundo em Glasgow E a última parte desafio júnior de watersley, Corrida por etapas de três dias na Holanda, Saleh K O segundo teste para Copa UCI Júnior.

No entanto, esses elementos se destacam claramente no stick Anadia Europeus (final de julho) com um novo Golden duplo (simples e quádruplo) Com eu Recordes mundiais para a nova categoria: 3’07″596 para 3 km e 3’53″980 para 4 km Junto com Juan David Sierra, Renato Favero, Matteo Furin e Etienne Grimaud – um momento que terá um significado global mesmo entre os idosos -. Mas no final de agosto, a aparição falhou por pouco Campeonato Mundial Júnior em Cali Com o Campeonato Mundial Little Blue Train confirmado E arrependimento individual pelo título perdido nas duas últimas jornadas para o britânico Matthew Brennan (que perdeu no Europeu de Portugal há um mês). 3’07″247 Hora da Ligúria, que mesmo Reduzindo seu recorde anterior.

Em suma, um jovem brilhante e talentoso que é capaz de fazer exatamente isso Expresse-se em todos os terrenos Quem gosta de ganhar fazendo uma apresentação? Com caráter e determinação, mas acima de tudo muito trabalho, Jimmy segue profissionalmente com um grande sonho no peito: um dia vencer um campeonato. Paris Roubaix.

Maurício Contino