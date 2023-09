“O Napoli voltou o relógio para a hora correta.”

Nápoles – Udinese 4-1, placar e estatísticas

23h52

Desempenho de Nathan

Na coletiva de imprensa, Rudi Garcia comentou a atuação de Nathan: “Trabalhámos muito com ele durante a pausa internacional, que foi muito antes do Braga. Se eu tivesse Rahmani de volta aos 100%, ele teria jogado antes. O trabalho realizado permitiu que Nathan entrasse em campo com sua personalidade. Estou feliz que ele ouviu, trabalhou duro e mostrou que estava pronto para fazer grandes coisas. Mas no momento só tenho duas usinas“.

23h50

Comparação com o ano passado

Vimos o Napoli novamente no ano passado? Garcia responde da seguinte forma: “Você mesmo pode dizer isso. Para conhecer uma boa equipe é preciso treiná-la. Estou tão satisfeito com o jogo desta noite como fiquei com o jogo contra o Bolonha. Erramos por pouco o gol, mas acertamos a trave e perdemos o pênalti. Depois de Bolonha não havia nada de que nos livrarmos e não devíamos estar agora a regozijar-nos. O que mudou em relação a Bolonha? Mais sorte. O meio-campo jogou bem? Tudo começa com o goleiro. Alex não ficará feliz por ter sofrido gols, mas jogou bem, assim como a defesa que foi nova nos dois jogos. Mário Rui também fez um bom trabalho. E então o meio-campo também, sim, teve um desempenho muito bom“.

23h45

Rudi Garcia na conferência de imprensa

Palavras de Rudi Garcia na conferência de imprensa: “Não se preocupe comigo, estou tranquilo antes e depois da partida. Estou feliz com os meus jogadores, eles fizeram o jogo que preparamos. Feliz pelo Victor que marcou e respondeu em campo. Ele estava focado no que mais amava: jogar e fazer gols. Ele também deu assistência a Zielinski, que marcou de pênalti. Também encontramos uma grande penitência: um gol, dois gols e uma cobrança de pênalti. Um bom alvo agora o tornará mais confortável para futuras infecções. Ele é um jogador incrível e adora jogar bem, bastava focar nisso e o gol teria sido marcado. Ainda não alcançámos os quatro primeiros e esperamos fazê-lo imediatamente em Lecce. Só precisamos dos três pontos que perdemos em casa para a Lazio. Agora precisamos acima de tudo recuperar, porque quando se joga de três em três dias não é fácil. Felizmente, deu a alguns jogadores a oportunidade de recuperar e permitiu que outros jogassem com quem vimos bem, como Lindstrom e Simeone, que voltaram a marcar. São coisas muito positivas mas agora temos que pensar na Lichia e só nisso. Para voltar ao topo da classificação precisamos de uma série de pelo menos três vitórias consecutivas, por isso teremos que conseguir vencer pelo menos em Lecce e depois veremos o que acontece depois disso..

23h30

Tensões passadas

Rudi Garcia para DAZN: “Nápoles esta noite? Acertamos o relógio para a hora correta. Em Bolonha ficámos todos desiludidos e zangados por não termos vencido, como disse antes, pode acontecer, explicamos, as coisas voltaram ao normal matematicamente. Depois houve coisas para administrar, episódios desajeitados, e ninguém queria machucar o Tik Tok ou o Victor do jogador do Napoli em suas redes sociais, mas são reações instintivas e compreensíveis. Não sei se ele vai devolver a camisa do Napoli ao seu perfil, ele vai fazer o que quiser, mas ele adora a camisa e está dando tudo pelo Napoli este ano também. Sou treinador há quase trinta anos. No início a área era 80% e não esportiva 20%, meio ambiente, mídia. Agora é uma questão de administrar o que é 80% e 20% do campo. Faz parte do trabalho. Se você não sabe, se não gosta, faça outra coisa. Kafara, depois de marcar um gol, ficaria bem mais leve e não pensaria mais nisso. Você deveria se divertir jogando. São poucos os jogadores que vão além do homem. Ele conseguiu e nós o encorajamos a fazer isso, quando ele está alegre e feliz, tudo acontece como esta noite“.

23h27

Meus cumprimentos a Osimhen

Rudi Garcia:”Aperto de mão com Osimhen? Ela o elogiou. Tive um excelente relacionamento com Victor desde o início. Então fico feliz porque ele marcou um gol. O atacante sempre quer fazer gols. Ele também teve azar entre postes e postes nos últimos jogos, mas manteve a calma e foco no jogo como eu disse a ele. a multa? Ele cobra pênaltis e quando alguém comete um erro, não tiro do topo da lista. “Ele também foi bom em ajudar Zelensky.”

23h26

Rudi Garcia em DAZN

Rudi Garcia chega pelos microfones DAZN: “Não se preocupe comigo, tenho experiência e tenho um pouco de amplitude. Jogámos bem e estou feliz pelos rapazes. Fiquei feliz em ver o Napoli administrando bem o jogo. Penso nos dois gols que Kafara marcou depois disso. Isso significa ter força mental. A única coisa negativa é receber o gol. Vencemos do jeito que queríamos vencer“.

23h05

A alegria dos infiéis

Enquanto esperava por Rudi Garcia, Kvaratskhelia falou aos microfones da DAZN: “Estou feliz por estar de volta. Eu estou feliz. Ficar seis meses sem marcar gols deixa você nervoso, isso é normal. Hoje merecíamos vencer. Depois da vitória contra o Sassuolo, conversamos e também falamos com o treinador. Entendemos que era importante voltar a jogar assim. Não importa quem marca, o que importa é contribuir para a vitória. Vá Nápoles“.

23h

O treinador é vaiado antes do jogo

Rudi Garcia sorri após a vitória do seu time Napoli após três partidas sem gols. Porém, o técnico francês foi vaiado pela torcida antes da partida, quando o palestrante leu as escalações. Garcia paga o preço do confronto com Osimhen no último domingo, em Bolonha.

22h45

Palavras de Garcia em breve

Rudi Garcia aparecerá em breve nos microfones DAZN e Sky para comentar o jogo desta noite.

Estádio Diego Armando Maradona, Nápoles