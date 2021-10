Em Portimão ainda pode lutar pelo título

Fim de semana termina no bom caminho Portimão ELMS, a série europeia que vê entre os seus heróis Alessio Rovera, o piloto de Varese de 26 anos que está fazendo uma ótima temporada e que Você pode almejar o título deste torneio Apesar da polêmica Menos uma corrida dos concorrentes.

Rovera dirige um Ferrari 488 GTE da equipe AF Corse Ela divide uma cabine com dois franceses, François Perrodo ed Emmanuel Collard: O trio chega a Portimão, Portugal, de segundo na ordem Mas ele ainda espera reverter a situação na última corrida. Na véspera da raça Lusitana, eu existo 20 pontos de corte entre a equipe da Ferrari # 88 E aqueles que estão no caminho certo Equipe Iron Lynx (igual ao carro de Cavallino) e consiste em Cressoni, Molina e Mastronardi. O palco de Portimão está montado Para agarrar 26 pontos Mas está claro que os líderes da tabela de classificação podem gerenciar a grande vantagem. No entanto, deve ser lembrado que Rovera e seus companheiros saíram com deficiência devido a isso Eles não jogaram a primeira corrida da temporada Em Barcelona, ​​depois das quais vieram duas e uma terceira vitórias.

Em Portimão haverá 31 carros na pista, 10 dos quais na classe GTE: A corrida do fim de semana começa hoje (sexta-feira) com as primeiras sessões de treinos livres; O segundo sábado de treino e qualificação grátis (o primeiro lugar vale um ponto) enquanto Domingo, 24 A corrida terá início às 14h Hora italiana para termina em 18.

Rovera, que apareceu em sua primeira temporada no ELMS, também será Ele então competiu na final do WEC – Campeonato Mundial de Enduro – com Perodo e Dane Nielsen, classe em que o trio Ferrari-AF Course lidera a classificação antes das duas corridas no Bahrein que levarão o título. «Mesmo que uma corrida a menos Ainda estamos no processo Para ganhar o campeonato – demonstra o talento de Casbeno – mesmo que seja Difícil porque existem muitos pontos de recuperação E não depende apenas de nós. vai tentar Aproveite ao máximo Percebendo que em Portimão, onde estreámos com o 488 GTE há um ano atrás, pudemos competir em 2020 e em Junho passado no WEC. Acabei de voltar de Indianápolis: uma pena, mas fomos tão rápidos durante todo o fim de semana. ”

