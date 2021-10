Série A, Torino Génova 3-2: uma trinca assinada por Sanabria-Popega-Bricalo | Notícia

Em andamento, que abre no nono dia de liga o Torino vence Gênova por 3-2 E ele volta a vencer depois de mais de um mês, para subir para 11 pontos. No estádio olímpico, as granadas começam com força, e o jogo abre com uma vertical Snapria (14 ‘) e dobre a pontuação com Escapou (31 ‘). No segundo tempo, Griffin tentou reabrir a partida direita (69 ‘) NS Kaiseido (80 minutos), mas no meio da rede Pricalo (77 ‘) decide a partida.

o jogo

Torino sofre, mas volta para vencer. Contra o Gênova, a gangue de Yurich ganha três pesados ​​pontos e se afasta da última posição da classificação. Mas ele faz isso jogando um jogo bilateral. No primeiro tempo, o Grenades colocou a partida no drible de qualidade, pressão e Griffin colocou nas cordas, marcando com Sanabria e Pobiga. Na segunda parte, tudo mudou. Os anfitriões cortam voltas, mantêm rossobl no jogo e acabam por ter de segurar o golo de Brekalo para uma vitória dolorosa. Agradeço também a Ballardini, que na segunda metade da partida conseguiu mudar a cara de seu time e realmente chegou perto de se divertir com Destro e Caicedo.

Após derrotas contra Juventus e Napoli, Juric ainda deixa Belotti no banco do Olympique e conta com Sanabria no ataque com Bricalo e Linetti no apoio. Ballardini apareceu em Turim depois de um empate extremo com Sassuolo, com Rovella e Toure no meio e Faris, Storaro e Ikuban atrás de Destro. Apesar dos muitos pontos em jogo, as equipes se enfrentam imediatamente. Mas é o Torino que manobra com mais precisão e velocidade e controla o jogo. A primeira explosão vem da direita de Sanabria, desviada pela defesa de Rossobli, então Ansaldi tenta da borda, mas Sirigu está cauteloso. Sob pressão, a equipe Juric saiu correndo e segurou a metade do Grifone, aumentando as voltas e abrindo a corrida com Sanabria, bom em colocar um cruzamento atrás de Sirigu com o contador de voltas de Ansaldi. Alvo que obriga Gênova a mudar sua estrutura e responder imediatamente. Quando Ekuban se aproxima de Destro, Rossobl chega a um metro e Sturaro chega atrasado em um cruzamento da esquerda. O acaso mantém a partida viva, mas isso não muda o plano tático da granada. No controle e mais agressivo nos bloqueios, Torino se defende na ordem, correndo bem no meio do trânsito e atacando em profundidade pressionando alto. Linetti acerta na trave de uma boa posição, depois Boubiga duplica o placar com um passe perfeito de Sanabria. Um golo que o Génova respondeu imediatamente com um poderoso remate de Destro foi anulado por Milinkovic-Savic, mas sem conseguir inverter o curso do jogo e impedir a manobra da granada.

A segunda parte começa com duas substituições e uma mudança de forma nas fileiras de Rossoblo: fora de Giglione e Touré, dentro de Kallon e Galamis. Indo para 4-3-3, Gênova aumenta voltas para frente, empurra e tenta explorar até bolas inativas. Ao desenvolver um pontapé de canto, termina um cabeceamento de Faris e, em seguida, um remate alto de Destro após uma boa iniciativa de Kallon. As ocasiões que despertam o Torino e reacendem o jogo. Vazquez desviou o cruzamento de Linetti para trás de Sirigu, mas Giacomelli descartou tudo com a ajuda de uma falta VAR de Djidji. Por um lado, Juric remove Singo, Linetty e Sanabria e traz Vojvoda, Praet e Belotti. Por outro lado, Ballardini joga Caicedo na briga. Mudanças que tornam a partida mais física e a iluminam, especialmente do ponto de vista físico. Uma cobrança de falta de Belotti termina em alta, depois Bricalo não encontra a porta para desenvolver uma boa jogada de Gallo. Já na área de Torino, Destro não se engana e converte uma assistência de Caicedo, encurtando as distâncias. Um flash dá confiança a Griffin e força as granadas de volta aos trilhos com o selvagem Belotti. Com a bola, Gallo corre, luta e mantém a defesa do Génova ocupada. Mas é o acasalamento Praet-Brekalo que prejudica os Russos ao derrubar o trio no início do segundo tempo, o que coloca uma pedra no jogo. Apesar do gol de Kaiseido que reacendeu nos últimos minutos, de fato, na final, Toro estreita as linhas e devolve três pontos preciosos para a classificação e moral. No entanto, o moral em Gênova ainda está muito baixo no ranking.

boletins

Sanpria 7: Ele trabalha bem de costas para o gol, tirando muitas bolas e depois jogando para os companheiros. Abra o jogo com uma cabeça de precisão, então Pobega precisa de ajuda para dobrar

Ansaldi 6.5: A qualidade e experiência habituais. Ele administra bem seus ataques, alternando com Pricalo. De suas pinceladas vem o gol de Sanabria

Escape 6.5: Mills milhas no meio jogando com fitness e fichas. Sempre pronto para ir a reboque. Assinou a duplicação em tempo e frio. No segundo tempo, ele cai com o resto do time

Belotti 6.5: Entre e mostre instantaneamente que você está no caminho certo para obter 100% de volta. Ele luta e corre, dando a si mesmo muitas boas oportunidades

Direito 7: Ele se entrega à alma para ir ao tiro e em várias ocasiões toca o golpe no primeiro tempo. O que é notável é a rápida divisão envolvendo Milinkovic-Savic. No segundo tempo, ele corta a distância com frieza

Rovella 5.5: Pobega e Lukic dão mais um passo nessa área do campo e é difícil contê-los. Menos óbvio do que o normal e muitas vezes forçado a fazê-lo. Melhor no segundo tempo, mas não brilha

Cavaleiro 5: Não paga e não cobre. Na primeira parte, ele não conseguiu encontrar a posição certa e teve problemas. Sanbria perde o primeiro gol. No segundo tempo, ele não mudou seu ritmo como o resto da equipe

Kaiseido 7: Entre e faça a diferença imediatamente. Envia a assistência para Destro e, em seguida, assina o gol que ilumina a final

Mesa

Torino 3-2 Gênova

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 5.5, Bremer 5.5, Buongiorno 5.5; Singo 6 (14 ‘st Vojvoda 5.5), Lukic 6, Pobega 6.5, Ansaldi 6.5 (27’ st Aina 6); Linetty 6 (14 ‘st Praet 6.5), Brekalo 6.5; Sanpria 7 (14 Pilotti St. 6.5).

Disponível: Berisha, Ezo, Zima, Rodriguez, Kone, Warming, Rincon. todo o mundo.: Fiqh 6

Gênova (4-2-3-1): serigo 5,5; Ghiglione 5 (1 ‘st Kallon 6), Vasquez 5.5, Criscito 6.5, Cambiaso 6; Touré 5 (1ª Galdames 5.5), Rovella 5.5; 5 Knight, Sturaro 5.5 (23 ‘st Behrami 5.5), Ekuban 6 (16’ st Caicedo 7); Direita 7 (34 ‘st Pandev sv).

Disponível: Sempre, Marchetti, Sabelli, Massielo, Meligoni, Birachi, Badelge. todo o mundo.: ardiniano 6

Regra: Giacomelli

Sinais: 14 ‘Sanabria (T), 31’ Pobega (T), 24 ‘St Destro (G), 32’ St Brekalo (T), 35 ‘St Caicedo (G)

amonites: Bubiga, Bright (T); Vasquez, Knight, Calon (G)

Desqualificado: –

Estatisticas

• Desde setembro passado, Karim Benzema (sete) marcou mais gols do que Mattia Destro (seis) nos cinco primeiros campeonatos europeus – seis gols, incluindo Erling Haaland.

• A partir de 1994/1995, Mattia Destro é o segundo jogador a marcar pelo menos seis golos nos primeiros seis jogos numa temporada da Serie A pelo Génova, depois de Krzysztof Piatek em 2018/19 (oito).

• Tommaso Pobiga é um dos quatro médios nascidos depois de 1999 que marcaram pelo menos 8 golos na Serie A, ao lado de Dejan Kulusevski, Hamed Traore e Nicolo Zaniolo.

• Mattia Destro marcou em quatro jogos consecutivos da Serie A pela primeira vez desde março de 2014.

• Felipe Caicedo marcou e ajudou em um jogo pela primeira vez na Série A italiana.

• Oito dos últimos nove golos de Caicedo no campeonato italiano ocorreram na segunda parte.

• Tommaso Pobiga é o meio-campista mais jovem a marcar pelo menos 8 gols nas últimas duas temporadas da Série A italiana.

• Pela primeira vez na carreira, Antonio Sanabria marcou e ajudou num jogo da primeira divisão.

• 9 dos últimos 10 gols marcados na Serie A foram marcados por Antonio Sanabria em jogos em casa, incluindo os últimos seis.

• Os últimos três golos de Antonio Sanabria no campeonato italiano foram marcados por passe de Cristian Ansaldi.

• Desde 2015/2016, nenhum defesa deu mais assistências do que Cristian Ansaldi na Serie A: 23, ao mesmo tempo que Juan Cuadrado e Cristiano Biraghi.

• O Gênova joga com a equipe titular com a menor média de idade para esta liga: 27 anos e 65 dias.