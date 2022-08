O Aberto da Itália derrotou por pouco a Alemanha. Redenção das mulheres com Portugal – OA Sport

Não há muito a oferecer e muito a dizer no dia 6 da Olimpíada de Xadrez de 2022. O Aberto da Itália foi derrotado pela segunda vez, desta vez contra a boa Alemanha, mas também faltou uma pequena dose de sorte que teria sido tão boa para a Azzurra. Quanto às mulheres, é um claro sucesso sobre o Portugal com desempenho inferior.

Aberto: Itália – Alemanha 1,5-2,5

Vincent Keeler (2686) –Lucas Morôni (2584) 0,5-0,5

Deixado para descansar para esta transformação Daniel FukaturoEle Moro para se colocar no primeiro tabuleiro de xadrez na Itália. A escolha da linha principal de Semi-Slava é interessante, pelo menos em termos de voltar a esta abertura. No oitavo movimento, Keymer sai do terreno mais famoso; 8. A4 é uma característica típica do companheiro de equipe Matthias Blubaum (aqui em repouso). Azul enfrenta 9… dxc4 no 9º, um pouco questionável, mas não quem sabe o dano. No entanto, não entendendo totalmente a situação, ambos os jogadores estão no início do meio-jogo. As brancas têm muita pressão no eixo e após o décimo sexto lance, mas são incapazes de utilizar totalmente. Ele vai para o acordo final da teoria, que se resume a uma torre e dois peões contra uma torre e três peões que, no entanto, os leões não podem ganhar financeiramente (e, de fato, antigamente eram bons em manter a calma para continuar seu pacto). Meio ponto dividido após 69 lances.

Lorenzo Ludisi (2553)-Rasmus Svane (2649) 0,5-0,5

Esta partida representa a derrota completa da Itália, é uma das últimas partidas do dia, senão a última, e acima de tudo se torna o pesadelo dos internautas com problemas de transmissão em vários sites especializados. …a variante clássica da manobra da Dama (conseguida em parte pela troca de lances) é seguida por 7.h3 por Ludisci, incomum, mas não único, seguido por 8.dxc5 e uma série de mudanças de centro. Todas as peças são trocadas em 26 lances e entramos em uma final que vê 5 peões de cada lado. São situações sempre difíceis de gerir, e de facto o primeiro a errar, no que diz respeito às orientações e tempos de utilização, é o Svane em 31a. Entre lances únicos e erros crassos chegamos à posição 44, quando Ludicchi joga, para dar lugar a um upgrade de peão para uma dama, ele joga g6, mas se afasta do centro do tabuleiro quando é mais apropriado em vez de e4. A verdade é que um peão de preto e f de branco vão juntos para melhorar, e a partir daí uma última geração de uma rainha e um rei e um peão contra uma rainha e um rei é muito difícil, especialmente se houver tempo (embora haja é um 30″ para cada incremento de etapa) a seguir. O italiano consegue empurrar o peão g para o sétimo, mas itera na iteração da posição tripla e tem que se contentar com meio ponto contra um jogador que ainda é muito bom.

Lívio Dieter Nesipino (2642) –Francesco Souness (2543) 1-0

Sonis vira o jogo fora de controle com uma distração realmente banal, e mesmo na época ele parecia tê-la do seu lado. Em uma sequência conjunta Nimzo-Indiana com 4. e3, Nisipeanu joga o raro 10. Da4, em que inicia uma batalha muito intensa em que o nativo de Brasov, na Romênia, passa sob um emblema alemão em 2014, passando muito tempo . As pretas se encontram com um peão central isolado adicional, mas depois que o 40º movimento acontece, o 43º não vê o impressionante recurso tático das brancas. Jogando 43… Tfd6, de fato, torna a duplicação das torres brancas no número sete extremamente perigosa, aumentando a importante pressão exercida pela Dama. Há duas alternativas: enlouquecer ou perder o material. A terceira via é obrigatória: abandono após 48 capítulos.

Sabino Brunello (2520)– Colares Dimitri (2648) 0,5-0,5

Entramos em uma variante muito longa de Spagnola, que em teoria termina no décimo quinto movimento. Brunello teve alguma iniciativa, vendo o excelente 18. Cxe4, mas a partir de agora, graças ao tempo que começou a apertar lentamente, ele e seu oponente não foram muito precisos. O italiano encontra-se em condições de tirar partido dos maus 30a de Nero, que acaba numa posição muito negativa, mas não consegue manter a vantagem. Ele entra na final de um bispo e três peões contra um cavalo e dois peões, mas coloca um empate (jogo limpo) de todos os pontos de vista. Para isso, os dois fecham após 67 lances.

Mulheres: Itália e Portugal 3,5-0,5

Filipa Fortuna Pibras (2139) –Marina Brunello (2341) 0,5-0,5

Como ontem, o italiano número 1 saiu mal da abertura, que é Benoni com os cavalos brancos em c3 e d2. Quase destruindo o lado de Donna, Branco organiza um ataque fofo do lado de King, tornando-o completamente passivo em pouco tempo. No entanto, os Pipiras têm um problema e são chamados de tempo, e é isso que os impede de encontrar a continuidade correta. Afinal, 10 minutos para os últimos 15 lances, o aumento líquido, não é muito. Isso resulta em uma torre final e um peão contra um cavalo e três peões, o que na verdade é um acordo em termos de materiais e localização no tabuleiro de xadrez. Tem sido assim desde a 32ª jogada, porém os dois duraram até os anos 70, possivelmente devido ao desejo de Brunello de buscar uma janela de vitórias que não existe.

Olga Zimina (2340)– Josera Chavez (1933) 0,5-0,5

Como os próximos dois jogos, este também termina antes da 40ª etapa. Em particular, tudo aqui vem de uma estrutura que lembra muito o Slava, mesmo que na verdade seja um sistema raramente usado. O tema estratégico torna-se muito simples, com o branco sendo capaz de fornecer o espaço e a oportunidade para cortá-lo, e a qualidade para avançar também. Tudo termina com 37 lances, com Tore de Ximena em sétimo lugar contra a intensa passividade de Chávez.

Mariana Sofia Silva (1912) –T Gucci (2254) 0-1

La Catalana é a escolha de abertura desta partida entre dois jogadores em um nível completamente diferente, pelo menos no que diz respeito ao atual ELO. No entanto, até ao movimento 18, os portugueses aguentaram-se bem: é verdade que as suas peças estão todas muito próximas, mas os peões são muito bons. No entanto, a imprecisão por parte da torre é suficiente para abrir as portas de um violento ataque das Pretas do lado do Rei, pois a Dama Branca é rapidamente forçada a fazer uma espécie de fuxico entre h5 e h3, numa posição para causar poucos danos. Abandone Silva que chega depois de 31 lances.

Elisa Casey (1922)Camila Biscaya Avellino (1863) 1-0

Um xeque-mate surpreendente chega no meio do tabuleiro, aliás em 34 lances, neste jogo que mostra todas as qualidades ofensivas, que só podem crescer, do jogador italiano. Começamos com uma opção que não é muito comum nos níveis mais altos, o Quattro Cavalli, mas a vemos de vez em quando. A nível de qualidade, não há comparação: Avelino comete muitos erros, todos bem aproveitados por Cassi que, entre pregar e temas táticos de vários tipos, chega a paralisar a dama adversária, depois traz o rei preto para o centro do tabuleiro. .. e use sua rainha para ir Matte.

As pontuações do ELO para os jogadores são mostradas entre parênteses.

Nos outros quadros do Campeonato Aberto, apenas uma equipe permanece na liderança, e é a Armênia, que se torna a primeira a derrotar a Índia 2. E o faz mesmo derrotando Gokesh Sasekeran, alcançando a sexta vitória em tantas partidas . DETALHES ESPECIAIS: Estamos falando da classe de 2006 que oferece um desempenho ELO de 3.329, o que é escandaloso. Índia 2 atrás dos Estados Unidos, com o decisivo Caruana em 2,5-1,5 sobre o Irã. O India 1 corta o Uzbequistão por 2 a 2 e Abdul Sattarov encerra sua série de cinco vitórias consecutivas aqui, depois de ser derrotado pelo especialista Harikrishna. Curiosamente, mas não muito, vale ressaltar como todas as três formações indianas chegaram a 10 pontos. Dois deles, Índia 1 e Índia 3, disputarão a sétima rodada, onde a Itália enfrentará Portugal para começar novamente do grupo de formações na altura 8.

No campo das mulheres, por outro lado, a Índia 1 assumirá a liderança. E ele faz isso alto, no sentido de que a grande partida com a Geórgia termina com um placar de 3 a 1 e Konero vence Dzagnidze: estamos falando de uma das partidas mais populares do torneio. Azerbaijão e Romênia (2-2 com a Ucrânia) perseguem aos 11, enquanto aos 10 há todo o bloco da Europa Oriental mais alguns extras aqui e ali. A Itália está na zona dos 8 pontos e, no segundo tempo, enfrentará a Irlanda.

Amanhã o torneio olímpico celebrará um dia de descanso; Estaremos de volta ao tabuleiro de xadrez, na sexta-feira, com Chennai dando as boas-vindas aos enxadristas de volta às 11h30 habituais para mais um dia que dirá muito.

Todos os resultados da sexta rodada: Abrir – feminino

Foto: FIDE / Madelene Belinki