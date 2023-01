Palermo Bari 1-0: Resultado final e resumos

Obrigado por acompanhar essa partida ao vivo conosco, nos vemos na próxima partida da segunda divisão.22:30

O Palermo vence por pouco e sai de casa com o sétimo placar de vantagem consecutivo. O golo de Marconi resolveu um desafio muito equilibrado, onde não faltaram oportunidades de golo para ambas as equipas. Rosanero confirma saúde e voa para 28 pontos. Por outro lado, Barry abranda a sua corrida até ao topo da classificação e também perde Cheddira por expulsão tendo em vista a próxima data.22:30

Na próxima rodada do torneio, o Bari jogará em casa contra o Perugia, enquanto o Palermo enfrentará o Ascoli.22h26

90′ + 6′ Advertindo Nedelcearu após a turbulência recente irromper em uma briga.22h26

90′ + 5′ Foi concluído! PalermoBarry 1-0! O gol de Marconi resolveu o desafio de Barbera.22h24

90′ + 4′ Uma última chance para Barry, que defendeu coletivamente na grande área do Palermo.22h23

90′ + 3′ Cartão amarelo para Benedetti por falta sobre Segre.22h21

90′ + 2′ A chuva está cada vez mais forte e o vento cada vez mais protagonista.22h20

90′ Cinco minutos de recuperação.22h19

89′ Condenado a receber dois cartões amarelos, Cheddira é considerado culpado por espalhar o braço em Saric.22h20

88′ A bola lançada por Sigiriya foi desequilibrada por Soleri.22h18

87′ O ambiente esquenta e o árbitro é obrigado a mostrar dois cartões amarelos.22h14

86′ Substituição no Palermo: sai Di Mariano, entra Betella.22h15

86′ Substituição no Palermo: sai Brunori, entra Soleri.22h15

86′ Sala de alerta.22h14

86′ crédito gracioso.22h14

84′ Substituição de Barry: sai Maiello, entra Antenucci.22h12

82′ Meta! Palermo-Bari 1-0. Rede Marconi. Após um chute de bicicleta falhado por Totino, Marconi saltou primeiro na bola perdida e acertou Caprile. Veja o perfil do jogador Ivan Marconi22h13

81′ Mazzotta marcou por falta sobre Di Mariano.22h09

80′ O pé direito de Botha de longe não preocupa Pigliacelli.22h08

79′ Cheddira vagueia na área, mas não consegue ajuda de nenhum companheiro de equipe.22h07

78′ Substituindo Barry: sai Fulorncho, entra Buta.22h06

76′ As equipas alongam-se e abrem-se espaços divertidos.22h06

74′ Substituição do Palermo: sai Valente, entra Totino.22h02

73′ Brunori raspa as marcas na área e bate forte com a cabeçada.22h02

72′ O jogo segue equilibrado, com oportunidades surgindo de ambos os lados.22h01

70′ Cheddira coordena seu tiro e desliza para gerar uma solução inofensiva.22h

67′ A conclusão de Fullornshow é forte, mas longe do ponto.21:56

66′ Substituindo Barry: Maita sai, Malamo entra.21:54

66′ Substituindo Barry: sai Dorval, entra Pucino.21:54

65′ Sala pretende duelar com Maita e anula o jogo, anulando uma boa chance.21:53

64′ Substituição no Palermo: sai Damiani, entra Bruh.21:52

62′ O cruzamento de Valenti no trocarte é muito forçado e termina em canto.21:52

61′ Uma tentativa de invadir a área de Shdera foi frustrada pela retaguarda de Rosanero.21:49

60′ Ao desenvolver um escanteio, Brunori quebra bem na trave e chuta e mastiga a bola sem incomodar Capril.21:48

59′ Chance de trapacear! O bolso de Folorunsho para Cheddira ilumina, Pigliacelli se escondeu na frente do gol e salvou o placar com uma defesa impressionante do atacante marroquino.21:48

57′ A conclusão seca de Cheddira é tão central que Pigliacelli não corre perigo.21h45

56′ Cruzamento de Sala vira presa fácil para o goleiro.21h45

55′ Salcedo solta o remate, Pigliacelli domina a bola em duas corridas.21:43

53′ aviso de arić.21:42

51′ O triângulo entre Cheddira e Folorunsho não fecha.21:41

49′ Barry começou o segundo tempo de forma muito proativa.21:38

47′ Folorunsho luta na área e executa um chute em tesoura muito ambicioso.21:35

46′ Assim que começa a recuperação, ele vai novamente do 0 a 0 no primeiro intervalo.21:34

46′ Barry substituído: Setter sai, Salcedo entra.21:33

Na segunda parte, o Palermo terá de continuar a carregar no acelerador para tentar aproveitar ao máximo as suas oportunidades de golo. O mesmo vale para os convidados: Barry será chamado para o reinício e penalizado por alguma desatenção defensiva dos donos da casa.21:21

Ao final de um primeiro tempo bastante equilibrado, as duas equipes vão para o vestiário com o placar ainda empatado. Depois de meia hora aquecida de emoção, o jogo esquentou nos últimos 15 minutos com chances frequentes para os dois lados. Condições climáticas adversas afetam muito a dinâmica do jogo.21:21

45′ + 1′ Final do primeiro tempo: Palermo Bari 0 a 0. A primeira parte termina com grades brancas.21:18

45′ Não haverá recuperação.21:18

44′ Damiani cartão amarelo por falta sobre Folorunsho.21:17

43′ Sala entra em pânico no fairway e Gabriel contra-ataca com o pé direito.21:16

42′ Chance de trapacear! O levantador quase fez o primeiro gol ao aproveitar um desentendimento entre Marconi e Pigliacelli.21:15

41′ O chute de Brunori de dentro da área passou por cima do travessão.21:13

40′ Ceter tenta um truque improvável na caixa sem sorte.21:12

39′ Folorunsho desliza para longe e cruza com o pé esquerdo, enquanto um desarme na linha de chute é bloqueado por Nedelcearu.21:12

36′ Chance de Palermo! Desenvolvendo um canto, Brunori espreita no canto mais distante e compromete-se seriamente com Caprile!21:08

35′ Na investida repentina de Brunori, Caprile sai protegido logo no início por Vicari e ganha a posse de bola.21:06

33′ A atuação de Folorunsho por fora acaba disparando.21:05

32′ Caprile arrisca algo e acorrenta no ataque feroz de Segre.21:04

31′ Sala entra em uma disputa aérea com Dorval e consegue um lançamento de bandeira.21:03

29′ Valenti parou excessivamente e cruzou mal, apesar de não ter sido pressionado.21:02

27′ O cruzamento de Benedetti parecia atraente, mas desviou para uma linha.20:59

26′ Cheddira está bem isolado por Mateju, bloqueando seu reinício.20:59

24′ Cartão amarelo para Maitta em falta sobre Di Mariano.20:56

23′ O fogo cruzado de Folorunsho torna-se venenoso devido ao vento.20:56

22′ Nedelcearu vence o duelo físico com Ceter, negando-lhe uma fuga em campo aberto.20:56

21′ A finalização de Meello para Chidera é imprecisa e ele finaliza perto do goleiro rosanero.20h52

19′ Pigliacelli prevê saída muito rápida de Cheddira da grande área.20h51

17′ Vermelho e branco desaceleram e controlam a posse de bola.20h49

15′ O cruzamento que Sala empresta longe demais, Barry evita o perigo, mas sofre com a pressão dos homens de Korini.20:47

14′ Caprile é reativo e não deixa que o horóscopo de Prune o surpreenda.20h46

12′ Excelente pontaria de Maita, que centra e lança o remate protegido com eficácia pela defesa do rosanero.20h44

10′ Damiani disparou de longe.20:43

9′ Na spicata de Brunori, Sala tenta uma virada de pé esquerdo que desvia Dorval para escanteio.20h42

7′ Vicari não arriscou e mandou para o Palermo na cobrança de escanteio.20h40

5′ Na bola que Mailou acerta pelo meio, Damiani fica atento e afasta a ameaça.20h38

4′ Chance de trapacear! Mazzotta arma interessante para Ceter, e Pigliacelli cobre bem a trave e desvia para escanteio.20:37

2′ De Cesar chegou perto de Brunori após uma lateral para Rosanero.20h34

1′ Vamos! O primeiro tempo começa no Palermo Bari, com a primeira bola tocada pelos convidados.20:31

Luca Massimi presidirá o encontro com a ajuda de seus assistentes David Moro e Marco Ciccone. O quarto árbitro é Parade Tremolada. O casal Var era formado por Gianluca Aureliano e Daniele Perenzoni.19:20

Michele Mignani conta com Folorunsho no trocarte atrás de Ceter e Cheddira. Não disponível Bosisio, Galano e Scheidler. Antinucci e Botha estão sentados no banco.19h53

Eugenio Corini alinha Brunori e Di Mariano no ataque. Pataro, Elia, Gomez, Stolak e Fido estão ausentes. Totino parte do banco.20h22

Barry conquistou 19 pontos em 10 jogos fora de casa neste campeonato, o que é um recorde da equipe depois de tantos jogos fora nesta temporada. O melhor resultado anterior foi de 16 pontos em 2008/09 e 2011/12.19h28

O Palermo perdeu apenas uma de suas 21 partidas em casa contra o Bari na Série B (vitória 10, d 10); Das equipes que já enfrentou pelo menos 20 vezes em casa na competição, apenas o Rosanero tem menor percentual de derrotas contra o Brescia.19h28

Bari (4-3-1-2) Linha oficial: Caprile – De Cesari, Vicari, Dorval, Mazzotta – Maetta, Mailo, Benedetti – Folorencho – Setter, Chedira. Subs: Fratale, Poliferino, Antinucci, Botta, Salcedo, Terranova, Zuzek, Buscino, Ricci, Lopes, Bellomo, Malamo. Treinador Michel Mignani.19h51

Palermo (3-5-2) Linha oficial: Pigliacelli – Mateju, Nedelcearu, Marconi – Valente, Segre, Damiani, Saric, Sala – Brunori, Di Mariano. Disponível: Grotta, Massolo, Orihuela, Tutino, Broh, Soleri, Bettella, Lancini. todo o mundo. Eugênio Corini.20h22

Os Reds e Whites, que mantiveram quatro jogos sem sofrer golos nas últimas seis partidas do campeonato, chegaram a uma vitória esmagadora por 4 a 0 sobre o Parma.19h31

Rosanero, que atualmente soma 25 pontos no campeonato, busca a sua sétima vantagem consecutiva.19h32

Está tudo pronto no Estádio Renzo Barbera, em Palermo Bari, antes da 21ª jornada da Serie B.19h18