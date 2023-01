Kasius rumo à Bélgica Vignato, sem renovação

por Marcello Giordano

Aguardando Saputo e qualquer novidade sobre o orçamento do mercado, com nova cúpula marcada para hoje, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio tentam se movimentar para atender aos pedidos de Thiago Motta, que já havia priorizado a contratação do lateral-esquerdo há dois meses . Boas notícias para o treinador: Denso Cassius está perto de ser emprestado ao clube belga KV Kortrijk, onde joga o ex-atacante do Rossoblu, Avenatti. Tendo em vista que a saída tanto do holandês quanto de Vignato é necessária para concretizar a compra pelo menos do lateral-esquerdo, trata-se de uma primeira virada. A segunda decorre do fato de Vignato ter finalmente dissolvido os reservas: não renovará o contrato que vence em 30 de junho de 2024 e não aceitará pedidos de empréstimo da Série B, pois Reggina e Frosinone teriam feito cartões falsos para pegá-lo. Moral, ou ele encontrará um time na Série A (Enquetes Sassuolo e Sampdoria) ou será uma questão de vendê-lo em junho, apesar do risco de o craque passar seis meses isolado em casa. Não importa muito. A iminente venda de Kasius, cuja saída poderá ser anunciada dentro de alguns dias, dá ao Bologna a possibilidade de tentar garantir um lateral-esquerdo. A Fiorentina não trocou a posição de Terzic (23 anos), que não será vendido antes de junho. Assim, o Bologna tenta um novo ataque sobre Oleg Ryabciuk (24 anos) do Olympiacos. O clube grego pede 4 milhões para a transferência final, e o Bologna insiste em propor um empréstimo com direito de compra, talvez para ser convertido num compromisso ligado à assiduidade e desempenho ou numa transferência definitiva, com o custo distribuído por 2-3 anos. As recentes saídas de Cambiasso e Likogiannis fizeram com que a administração quebrasse o atraso e o jogador moldavo com passaporte português ultrapassou a competição de Riccardo Calfiori (20), do Basel, que permanecerá no radar à luz do verão. O mercado de transferências, pelo facto de Lykogiannis ser um jogador em escrutínio e sob lupa, cuja venda no verão não está descartada. Tudo isso tendo em vista que pedir 8 milhões por Doig (20) do Verona, que seria a primeira escolha e que será perseguido de qualquer maneira no futuro, é considerado excessivo.

Enquanto isso, o Casteldepol está considerando relançar Ryabciuk, um jogador de futebol que disputou 39 partidas pela seleção da Moldávia e 8 partidas pela Liga Europa. As dificuldades na divisão, testemunhadas nas últimas partidas de Cambiasso e Lykogiannis, demonstram a necessidade de reforços prontos. Os contactos estão em curso, estando o Bologna pronto a procurar novas soluções em caso de fumo preto.