Início recorde para uma corrida oceânica

Mais de 300.000 visitantes no Ocean Live Park em Alicante são um grande sucesso para o Pavilhão de Gênova

“The Ocean Race Genoa The Grand Finale”

Os barcos dirigem-se para Cabo Verde. Eles saíram do Estreito de Gibraltar, deixando o Mar Mediterrâneo, após a saída de Alicante. E para a cidade espanhola, “casa corrida oceânicaAgora é a hora de fazer um balanço.

EU’Ocean Park ao vivo Foi realizada em “Puerto de Salida” recorde total 303.000 visitantes O que se traduz em uma média diária de 35.000 visitas. O maior número nas cinco edições anteriores. Em particular, a equipe da Generalitat Valenciana estimou que 170.000 pessoas assistiram ao início das regatas de diferentes pontos da cidade no domingo, e também apreciaram o show aéreo da Patrulha Águia da Força Aérea e Espacial do Exército. A ministra da Inovação, Universidade, Ciência e Sociedade Digital, Josefina Bueno, disse estar “satisfeita” com o registo, que atesta “o significativo impacto que a corrida ao oceano teve na cidade”. O programa de atividades é pensado para públicos de todas as idades com concertos, atividades tecnológicas, ações solidárias ou workshops infantis, na sua maioria gratuitos, sobre valores da vela, sustentabilidade e inovação.

“The Ocean Race Genoa The Grand Finale”

uma Ele também teve sucesso como ala em Gênova Who Lived, desde a abertura em 7 de janeiro até a festa do último domingo 9 dias intensos de atividades, eventos e reuniões Com dezenas de milhares de turistas que experimentaram a câmera imersiva criada pela ETT, uma verdadeira experiência imersiva nos famosos lugares de Gênova e Ligúria, e uma “realidade virtual” graças aos espectadores que permitem explorar o centro histórico de Gênova com suas praças e prédios históricos. Uma extraordinária promoção do turismo e da excelência gourmet com uma edição especial de Campeonato Mundial de Pesto que atraiu a atenção de mais de 500 participantes.

“A cidade de Gênova trabalhou muito para este evento extraordinário”, enfatizou o prefeito. Marco Pucci, está em Alicante com o Embaixador da Itália em Madri, Riccardo Gariglia, e o Almirante da Marinha, Massimiliano Nannini. “O valor da Genoa Ocean Race reside, além do grande prestígio esportivo da iniciativa, em promover nossa cidade para o mundo: sua beleza, suas grandes atrações, sua comida e vinho, seu clima, suas tradições. Com esta abordagem – continua o prefeito – nos propusemos a trazer Gênova para o mundo graças à The Ocean Race. A largada foi muito boa e toda a equipe está trabalhando para estar pronta no dia 24 de junho, quando é a nossa vez de fazer as honras. Enquanto isso, enviaremos nossa foto, obrigado também Para o barco da equipe Genova. Sem esquecer o nosso compromisso com a The Ocean Race em nome da sustentabilidade e da proteção dos nossos mares através da Operação Genova.”

O excelente histórico de Alicante e os desafios que temos pela frente hoje são analisados ​​em comitê de diretório realizada em Gênova. Ele também expressou grande satisfação com o excelente início Evelina Christlin, Presidente do Comitê de Honra “Genova The Grand Finale”. “Os números de Alicante confirmam o retorno da imagem extraordinária que retornará a Gênova graças à The Ocean Race”, garante Christelin. “O pavilhão de Génova vai transmitir a imagem de Génova a todos os palcos do mundo, confirmando a importância da cidade como capital mundial da vela e da navegação. Sustentabilidade, ecologia, coragem, participação, igualdade e respeito são as palavras de ordem deste excepcional evento que nos orgulhamos de poder receber em nosso mar italiano. A Grande Final será em Gênova, de 24 de junho a 2 de julho, algo extraordinário. Um programa esportivo altamente promovido que continuará até 2024, ano em que Gênova ser a capital europeia do desporto.

Do ponto de vista desportivo, os primeiros quatro dias de corrida foram imediatamente exigentes para todas as equipas. time de Gênova Está na faixa VO65 que viaja de forma muito compacta com muito pouca quilometragem. 849 milhas para chegar ao mindelo (cabo verde), barco com Bandeira de São Jorge “Pilotado” pelo capitão holandês Jeroen Janssen e com os velejadores azuis Cecilia Zorzi e Alberto Riva a bordo, encontra-se atualmente no quarto lugar, muito próximo do português Mirpuri, à frente da Ambersail e da Viva Mexico e atrás da Team Jajo e da equipa Windwisper Racing.