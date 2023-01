Aberto da Austrália: Sinner recupera de dois sets e vence Fucsovics, e está nas oitavas novamente contra Tsitsipas

Yannick Sinner luta, volta em dois sets e vence Marton Fucovich para avançar para as oitavas de final do Aberto da Austrália. O tirolês do sul levou 3 horas e 33 minutos para quebrar a resistência húngara com um placar de 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0. Seu próximo adversário será Stefanos Tsitsipas, que eliminou do torneio no ano passado (foi uma derrota bastante óbvia). Foi a primeira vez em sua carreira que Sinner voltou de uma desvantagem de dois sets.

A partida é disputada em um ritmo muito alto desde a linha de base, com Fucsovics sendo melhor em conseguir mover o azul para os cantos levando-o à falta. No início Yannick era mais compacto, seu saque não ajudava muito e seus erros eram muitos. Uma quebra e um contra-quebra nos dois primeiros jogos, até que dois jogam um jogo onde os azuis entram em mau jogo, dando mais uma pausa a Marton, depois multam por atraso e fecham o set 6-4

A tendência do segundo set é parecida: Sinner é o primeiro a desistir de um saque, muitas faltas em ritmo altíssimo da linha de base; Ele recupera o intervalo com 3 todos menos 4 desistindo de uma vez para sacar novamente, contra 6-4 Fucsovics. A partida parecia sem esperança, mas felizmente virou a favor de Yannick no início do terceiro set.

O momento decisivo é a primeira partida: Sinner saca, encontra um break point muito sensível e consegue anulá-lo, tomando assim o ritmo da partida. Fucsovics faz um tremendo esforço para manter a velocidade da bola azul, tendo empurrado como um louco e continuado pensando, desmoronando sob a pressão agora com mais força e com menos erros do que Sinner. A partida está completamente virada, a ponto de Yannick voar longe e vencer 18 dos últimos 21 jogos da partida. As duas últimas séries foram quase uma marcha.modo PlayStation‘, com Jannik rápido, impressionante em sua direção finalmente descontratado e seguro.

O Sinner fecha com 71% de pontos no primeiro saque e 45% no segundo, 31 acertos e 52 erros. Converteu 10 dos 14 break points obtidos, mas o dado mais interessante foi a conquista de 23 pontos em 32 idas à rede, sinal claro de uma evolução interessante no jogo avançado. De fato, seus tempos de jogo na rede foram muito bons.

No entanto, seria necessário um início sem contrato e em falso frente ao Tsitsipas, dada a excelente forma que o grego tem mostrado até ao momento no torneio.

