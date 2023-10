“Estamos com raiva, perdemos.”

23h51

Garcia: “Sentimos falta dela, estamos com raiva…”

Garcia reiterou: “Precisávamos de mais agressividade e faltou determinação e determinação. não fazer isso.” “Fico feliz por perder um jogo importante em casa. Estamos todos chateados. Esperávamos fazer melhor e não o fizemos. Pensando bem, poderíamos ter feito todas as mudanças para vencer o jogo. Não foi a nossa melhor noite. “

23h49

Garcia em entrevista coletiva: Não esperava uma posição derrotista

“A equipe está tendo dificuldades na fase de construção e faltou clareza na tentativa de encontrar o Victor no um contra um. Noite ruim para nós, falta de jogo ofensivo e fluidez. .” “Não espero uma atitude tão derrotista. O primeiro gol que sofremos deveria ter sido evitado porque nos condenou. Antes do intervalo voltamos ao jogo, um bom começo no segundo tempo e depois do segundo gol de Viola tudo voltou a acontecer. uma cabeça. Quando eu não estava lá o nível de determinação era desperdiçado.” “Tem toda a energia que você gasta para marcar um gol.”

23h48

Di Lorenzo: “Há muita coisa acontecendo”

Giovanni Di Lorenzo disse à Sky: “Há muita coisa acontecendo, vamos conversar sobre isso. Um clima tenso na equipe? Não. É um momento delicado porque não estamos tendo um desempenho muito bom e estamos abaixo do nosso nível.” “Temos que permanecer unidos e sair desta situação. Não gostamos da classificação, mas o torneio é longo. Temos que fazer mais.”

23h40

Politano nas redes sociais: “Uma noite para esquecer”

Entretanto, Matteo Politano escreveu no Instagram: “Uma noite que não será esquecida tão cedo, pelo regresso ao Nápoles que todos desejamos”. Politano saiu de campo irritado na hora da substituição, e aqui estão os detalhes

23h36

Di Lorenzo: “Não gosto quando falam de fome”

“Não gosto quando perdemos falamos de falta de fome. Encontramos um bom time, sofremos muito, na volta vamos analisar tudo com o técnico depois da seleção. Não podemos jogar essas partidas em casa na frente de nossos fãs.”

23h34

Depois de Garcia vem Di Lorenzo: “Temos que fazer melhor e mais”

“Queremos lutar com os outros pelo campeonato até o fim. Jogo ruim e derrota ruim, a Fiorentina jogou melhor. Temos que nos esforçar mais e trabalhar.”

23h32

Garcia: “A responsabilidade recai sobre mim, mas não esperava esta derrota.”

“Não devo ser muito duro neste momento, a responsabilidade recai sobre mim. Não esperava esta derrota, perdemos uma grande oportunidade. Do Verona queremos voltar a vencer, temos que vencer pelo menos três no jogo. ” Uma linha. “O que estamos fazendo não é suficiente.”

23h30

“Três remates à baliza e três golos, isso é um problema.”

“Normalmente somos mais precisos tecnicamente, cometemos muitos erros, com uma construção menos fluida. A Fiorentina tem qualidade, se defender sem ser agressivo vai sofrer. Sofremos três remates à baliza e três golos e isso é um problema. ”

23h28

“Não fomos agressivos, temos que ser mais inteligentes.”

Garcia repete: “Não fomos agressivos. Tentamos, mas não fomos eficazes. Não é uma questão tática, mas sim mental. Temos que ser mais capazes de parar os ataques do adversário e temos que trabalhar nisso”.

23h36

“Temos que trabalhar, não é a nossa noite.”

Garcia fala sobre o sistema de jogo: “Deram-nos dificuldade com muita pressão. Metade do campo estava aberto, mas não estávamos claros. Não conseguimos explorar a profundidade. Depois da lesão da Anguissa mudamos o sistema, mas não conseguimos. explorar a profundidade.” “Temos que melhorar a ajuda dos meio-campistas pelas laterais. Não foi o nosso dia, foi uma noite ruim. “Não juntei Cholito e Ossie porque teríamos perdido o meio-campo.”

23h34

Garcia: “Sentimo-nos tristes e frustrados.”

“Cometemos erros defensivos e antecipados. Não devíamos ter sofrido o primeiro golo e o golo antes do final da primeira parte deu-nos um impulso extra. Estamos tristes e frustrados com esta derrota. Não é bom que não estejamos muito agressivo.” “Na fase defensiva somos todos nós. Quando você perde em casa e comete apenas quatro erros, não é normal.”

23h14

Garcia permanece em silêncio e fala em italiano

Rudi Garcia permanece em silêncio e Vincenzo Italiano falou pela primeira vez ao DAZN: “Analisamos o jogo deles contra o Real Madrid, eles mereciam mais. Nos preparamos em um treino e meio e sabíamos o que fazer. Precisávamos de um pouco de sorte e também um pouco de precisão.” . “Mas tínhamos caráter.”

22h55

O Napoli está a 7 pontos do líder, seus torcedores estão irritados

Enquanto isso, com o Napoli a 7 pontos da liderança, os torcedores estão furiosos. Depois dos apitos de Maradona, os napolitanos também divulgaram a notícia nas redes sociais, sobretudo com o treinador.

22h45

Garcia estará na conferência em breve

depois de um tempo Rudy Garcia Na coletiva de imprensa e na televisão do Estádio Maradona: Não será uma noite fácil para ele depois da derrota em casa por 3 a 1 para a Fiorentina e após a reação irada de Matteo Politano no momento da substituição.

Estádio Diego Armando Maradona, Nápoles