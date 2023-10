O comércio de padel está na moda entre os futebolistas portugueses

Muitos especialistas estão convencidos de que o padel é o desporto do novo milénio. É por isso que muitos investidores decidiram prestar mais atenção a isso, e recentemente os futebolistas portugueses decidiram arriscar.

Tudo começou com Roy Cayetano, que decidiu se aposentar e abrir clubes de remo. O antigo internacional tem sido imitado por outros jogadores que vestem a camisola da selecção portuguesa: Diogo Dalot, que abriu um clube no Porto em Maio passado com Paquito Navarro, e claro, Cristiano Ronaldo, que decidiu investir num grande projecto no seu país natal. .

Como diz Dalot com razão: “O Padel é um desporto que tem estado cada vez mais na moda e tem crescido nos últimos anos, não só em Portugal, mas também em todo o mundo, e por isso fazia sentido para mim investir neste desporto.Os jogadores portugueses não são os únicos a apostar no padel. Obviamente que cuidaremos de Zinedine Zidane, Zlatan Ibrahimovic e Francesco Totti… e não ficaríamos surpresos se outras estrelas do futebol seguissem a mesma linha!

Zane é fã de raquetes. Mas também rugby! Suas publicações são absolutamente incisivas. Um preparador físico de todos os tipos descobre postagens atípicas ou trata de temas atuais. Também dá algumas dicas para desenvolver sua aptidão para o padel. É claro que ele impõe seu estilo ofensivo em campo!

No mesmo assunto