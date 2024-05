Jannik Sinner, notícias de hoje sobre uma lesão no quadril

Jannik Sinner está em Monte Carlo onde fará fisioterapia até ao final da semana para recuperar do problema na anca que não o deve impedir de ir a Roma (chega prevista para domingo, com primeiro treino na segunda-feira). ). Sal de Alcaraz Roma: Detalhes

Yannick Siner Ele reclamava há dias de dores na coxa, que se transformaram em dores durante o torneio de Madrid, obrigando-o a desistir. Tenista do Tirol do Sul Ele voltou para Monte Carlo Ontem (quinta-feira, editora) ele fez uma ressonância magnética. O resultado não foi anunciado e a cautela foi espalhada entre a comitiva de Jannik. a A situação deve ser avaliada dia a dia Mas, até onde sabemos, Esse não deveria ser o problema Tal como impedi-lo de participar na Conferência Internacional de Roma.

Programa cometa orgulho Descanso e fisioterapia até sábado até a inflamação desaparecerEvite colocar pressão na parte dolorida. Sinner chegará a Roma no domingo e deve voltar a treinar na segunda-feira. Segunda-feira também será o dia do sorteio, marcado para as 11h, na Fontana di Trevi. O torneio masculino começará na quarta-feira, mas após o término da primeira rodada, a primeira aparição de Yannick será na próxima sexta-feira, no mínimo.





Movimentos estão em perigo “Na partida contra Khachanov, Siner jogou em um ritmo muito elevado e me pareceu que se sentiu melhor – explica Barbara Rossi na Sky Sports 24 -, mas é um problema que não deve ser subestimado, principalmente no saibro, onde você fica exposto a diversos “escorregões” que pressionam o quadril. Pode ser um problema que te afeta muito, porque quando você escorrega e coloca o peso naquela perna você sempre sente dor. Você não está jogando de graça.” Lou DeslizamentosPortanto, é típico jogar no saibro (a superfície em que Sinner jogou os dois últimos torneios, ed.) É um dos movimentos mais perigosos. Mas também eu Mudanças repentinas de direção Eles colocam pressão no quadril, joelhos e tornozelos. Em golpes de backhand também Movimento rotativo Exerce pressão sobre o quadril e os músculos que o sustentam. O quadril também é enfatizado quando Os jogadores dobram e esticam Para alcançar bolas muito baixas ou muito altas. READ TAR suspende fornecimento de ASL

Calendário do cometa O show espera que Janek desempenhe um papel 1000 Mestres de Roma (8 a 19 de maio) No ano passado, ele foi surpreendentemente eliminado nas oitavas de final por Sirundolo, então Roland Garros (26 de maio a 9 de junho) o que lhe poderá dar o primeiro lugar no ranking da ATP (em solo parisiense tem apenas 45 pontos para defender, conquistados em 2023, ao contrário de Djokovic que ignorou 2000, tendo vencido o torneio um ano antes). Wimbledon (1 a 14 de julho) E Olimpíadas de Paris (27 de julho a 4 de agosto) Outras etapas específicas do Sinner’s Summer, em torno das quais incluirá diversos torneios para chegar a ambos os eventos da melhor maneira possível.





