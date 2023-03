Motogp Portugal: Bagnaia já está a fazer história, com o seu primeiro sprint. Grelha de partida – bicicletas

prazer Francisco Bagnaia E o desespero do novo sócio da Ducati Ennis Bastianini. No primeiro sprint da história do MotoGP, A.J Portimão Em Portugal, a Ducati regozijou-se com o desempenho impressionante do campeão do mundo, que arrebatou a vitória da Pramac ao frenético Jorge Martin na última volta, mas de imediato teve de lidar com a situação do seu novo piloto, que caiu no Borgo Panegal para apoiar o N.P. .1 do vermelho de duas rodas. O piloto de Rimini fracturou o ombro direito numa queda no início da corrida e terá de falhar pelo menos o Grande Prémio de amanhã, ainda na pista portuguesa. rede inicial

A bota é muito boa Marc Márquez Que depois do primeiro lugar, que lhe dará a possibilidade de largar na frente de todos amanhã também ao contrário do que acontece na Fórmula 1, também conseguiu subir ao pódio e lutar muito com Miller Ktm e Aprilias de Vinales e Alex Espargaró, quinto e sexto respectivamente. O RNF de Miguel Oliveira é sétimo. Johann Zarco e Alex Marquez também estão nos pontos, com o piloto da Gresini a ocupar um útil último lugar. Ele provocou Fabio Quartararo, décimo, décimo atrás de Marquez Jr. e foi prejudicado no início da corrida por uma queda de Joan Mir que o tocou fazendo-o escorregar para trás no grid. Raul Fernandez, Bender, Raines e Morbidelli também sofrem de boca seca. Completando o ranking estão Nakagami e Di Gianantonio. O dia começou em Portimão com a luta pelo primeiro lugar travada por uma Honda pilotada por Marc Márquez que estabeleceu um novo recorde da Ducati em Bagnaia. Uma primeira linha fechada será aberta pelo espanhol, pela terceira vez, pelo compatriota Jorge Martin (Prima Pramac Racing). O ídolo local pela quarta vez Miguel Oliveira (RNF Team) marca a primeira Aprilia à frente de Jack Miller (Red Bull KTM). O vice-campeão mundial de 2022, Fabio Quartararo (Yamaha), foi apenas 11º, quase 7 décimos do recorde de Márquez, que era superior ao Q1.

Piloto da Ducati cai no início do sprint (ANSA)

Mas enquanto isso ele já é campeão mundial, sorrindo e comemorando bagnaia Para um bom início de temporada:ela era muito engraçada, mesmo que seja difícil devido aos ventos contrários. A corrida foi muito longa, consegui e depois empurrei na segunda parte do sprint – “Pecco” primeiras palavras depois de vencer o sprint – pensei que era mais curta – acrescenta Bagnaia – mas no final durou muito tempo. No final, eu gostei.”

Da alegria do piloto de Torino à tristeza pelo nocaute do companheiro de equipe, que caiu durante o sprint após ser atropelado pela moto de Luca Marini, ele vai perder a corrida de amanhã e possivelmente a próxima também: “Os testes mostraram uma fratura de a escápula direita – Estão a levá-lo para o hospital de Portimão para mais exames. Precisamos de perceber se a fractura é composta ou deslocada. Grande Campeonato na próxima semana. Espero que ele possa se recuperar para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, já que Enea no Texas pode vencer a corrida, mas ainda queremos ser positivos para a Argentina”.