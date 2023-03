“Diverti-me, perdi algum tempo nas agitadas etapas do Sprint” – OA Sport

O espanhol Maverick Viñales terminou a primeira corrida de velocidade da história do motociclismo em quinto lugar. em um circuito Portimão (Portugal)assento Primeira ronda do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023o ibérico da Aprilia mostrou coisas interessantes, e pagou por uma largada não tão boa, mesmo ficando um pouco atrás nas primeiras voltas devido a uma briga acirrada entre os líderes da pista.

Em ritmo de corrida, a moto de Noale teve bom desempenho E Maverick conseguiu recuperar suas posições, ficando na frente de seu companheiro de equipe Alex Espargari:”Gostei da corrida e fomos muito rápidos, especialmente na segunda parte. Infelizmente, ele me perdeu algum tempo após um acidente na minha frente, e a partir desse momento só pensei em defender todas as posições para dar o meu melhor.” palavras espanholas.

“Desde o primeiro Sprint Race, aprendemos acima de tudo que é preciso largar na frente, porque na largada tive muito contato e não ajudou. Por fim, fiquei com marcas de borracha em todo o wetsuit. Enfim aqui estamos! A coisa mais importanteconcluiu Viñales.

Amanhã voltaremos aos trilhos e O Ibri começará da casa seteOlhando para o resultado da qualificação do dia, esperando obter um início mais eficiente, colocou-se em posição de perseguir o grupo mais rápido.

Foto: Clique em MotoGP.com

