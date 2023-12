Título europeu em Portugal para Filippo Pilati, de 16 anos

Filippo Pilati conquista o título europeu em Portugal. Outro importante prémio foi conquistado na nova sincronização conseguida pela jovem equipa Ferrari com a seleção italiana, que de 2 a 6 de agosto participou em Portugal no Campeonato da Europa de Juniores. A seleção italiana de 16 atletas foi convocada, incluindo também o jovem da Ferrari, Filippo Pilati. Ontem Filippo entrou na água na tentativa de alcançar a vitória. Na verdade, seguindo os passos de Giorgio Menesini, o nativo de Ferrara está crescendo exponencialmente, impondo-se no estilo livre individual no Campeonato Europeu de Juniores. O jovem de Ferrara, de 16 anos, inscrito no Bolonha, domina com 172,0125 pontos, à frente do espanhol David Gonzalez (já vencedor do Mundial de Fukuoka, em julho) com 166,3313 e do britânico Ranugu Tomblin, que leva o bronze com 146,4938. Pilati trouxe para a competição o longo exercício individual, conquistando títulos de campeão italiano nas categorias masculino, júnior e geral, além da medalha de ouro na fase final da Copa do Mundo. Porém, na quinta-feira, 3 de agosto, o jovem de Ferrara competiu apenas com o seu técnico e devido a uma penalidade acabou ficando a pouco do pódio. Ao retornar, no dia 7 de agosto, Filippo Pilati permanecerá na seleção nacional em Savona para continuar os treinos e partirá no dia 30 de agosto para disputar o Mundial Masculino, em Atenas. A capital grega vai acolher o terceiro Campeonato Mundial Juvenil de Natação Artística, de 30 de agosto a 3 de setembro, no qual deverão participar mais de 200 nadadores artísticos de mais de 30 países. O evento de cinco dias terá atletas, com idades entre 13 e 15 anos, disputando medalhas apenas nas categorias individual feminina e masculina, duetos, números, duetos mistos, equipes e grupos. O evento será realizado no Centro Aquático Spyros Louis, no Complexo Esportivo Olímpico de Atenas, uma instalação construída para os Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e que hoje abriga a Federação Helênica de Natação. Um acontecimento importante também para Filippo Pilati, que tentará conquistar mais um importante prémio internacional, no meio de uma onda de entusiasmo e prova que apareceu em Portugal com a medalha de ouro. O jovem de Ferrara, de 16 anos, que já foi duas vezes convocado para a selecção italiana para o Campeonato da Europa e do Mundo, sublinha o crescimento técnico do ano passado, com vitórias a nível nacional e internacional.

Mário Tosatti