“Icardi para o Real Madrid liderado por Ancelotti em janeiro”: números e um acordo emocionante

O futuro de Mauro Icardi Pode ter efeitos dramáticos. Várias fontes em Turquia Na verdade, falam de um acordo já alcançado para a transferência do ex-atacante Internacional para real Madrid Já em janeiro. Será uma negociação emocionante e reabrirá as portas do grande futebol para o atacante que atualmente trabalha Galatasaray. Tendo em conta as diversas lesões e a ausência do verdadeiro número 9 sem olhar JoseluLos Blancos foram praticamente fechados para trazer Moreto Santiago Bernabéu Com contrato de empréstimo de 6 meses e salário líquido de 8 milhões.

Icardi, palavras do agente

Entre outras coisas, uma vez que todas as restrições relacionadas com o mercado de transferências foram levantadas, Icardi também pode voltar a jogar Liga dos Campeões Com uma equipe Ancelotti. Elio Letrio falou sobre a possível chegada do argentino ao Real Madrid no dia 25 de novembro Pinheiroagente do jogador, em entrevista ao fanático: “No momento não há oferta oficial. O Real Madrid não fez nenhuma oferta por Icardi, mas está conversando com dirigentes do clube. Não posso dizer mais nada no momentoAlém disso, o agente afirmou que conversaria com um vice-presidente Galatasaray. Mauro, que segundo algumas fontes na Turquia aceitaria com entusiasmo o destino, está fazendo uma excelente temporada com sua equipe: disputou 25 partidas e marcou 17 gols até o momento.





Türkiye, Icardi ganha o título