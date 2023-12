A pena foi finalmente decidida… pelo celular!

O futebol habituou-nos a tudo, agora e assim por diante. Acontece em Portugal, na Primera Division onde compete no Estádio do Dragão no Porto Porto E Uruka. A partida estava 0 a 0 até os 84 minutos, quando o equilíbrio foi quebrado por um gol de… González O que atrai os convidados. Mas o final brilha com Porto Procurando desesperadamente por um empate. Tarimi Ele cai na área após contato com o zagueiro adversário.

Pena sim Pena não…

O árbitro disse que era pênalti mas por precaução resolveu usar o VAR, mas por incrível que pareça não tem observador, mas… O árbitro está falando em seu celularSupostamente, foi na sala do VAR que, após consulta, ele decidiu que não se tratava de pênalti, em meio a protestos incríveis dos comissários. Em seguida o procedimento continua e outro contato é cadastrado entre eles Tarimi A defesa visitante: pênalti defendido pelo goleiro Oruka. A final foi acesa e só aos 109 minutos Porto Encontre igualdade com Evanelson Ajudem-no Borges. Sempre há uma primeira vez… até no futebol.