A mão está na cara do árbitro de cadeira

Londres – Nas semifinaisO confronto final do tênisuma competição com regras especiais estabelecidas por Patrick Mouratoglou, Andrey Rublev derrotado por Holger Ron Mas o russo foi o herói da noite à sua maneira.

Condição de ponto triplo

No UTS existem regras especiais, não se joga com o placar habitual (15-30-40) e não há sets exceto quartos de 8 minutos. Quase como num tiebreak, os tenistas sacam duas vezes e os pontos são somados um após o outro. A outra novidade está relacionada aos bônus: entre eles também estão as cartas de pontos, inclusive cartas “triplas” (ou seja, um ponto é igual a 3). É exatamente aqui que surge o problema. No final do segundo quarto, Rublev (11-10) pediu uma jogada de três pontos, venceu a corrida mas só conseguiu um ponto…Porque o árbitro não prestou atenção ao pedido.

A partir desse momento, o russo irritou-se primeiro com o árbitro de cadeira, depois com o supervisor e por fim com Mouratoglou, o treinador que criou o torneio. Rublev exige que o ponto seja repetido e até ameaça abandonar o evento sob o olhar de um Ron incrédulo. Enquanto isso, o quarto termina e Ron vence por 13-11 após um intervalo de aproximadamente cinco minutos. No terceiro quarto o texto se repete (11-11), desta vez Rublev decide pedir as três cartas de uma forma mais dramática, subindo na cadeira do árbitro e acertando o 3 na cara dele com os dedos.. Porém, Ron vence a troca, cancelando o bônus do russo.