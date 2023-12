“Lellino” num dos melhores eventos internacionais realizados pela Sport Italia! Aqui estão suas palavras

Paixão pelo esporte e competência gerencial: esses são os elementos que fizeram Malfitano Nicola Ventra Uma pessoa respeitada no mundo do futebol.

Nascido no meu arquivo Durante 37 anos, ele é conhecido pelos seus conterrâneos como LilinoNicola já navega pelo mundo do futebol há algum tempo Consultor internacionalManter relações com os mais importantes clubes europeus.

Tudo começou em 2009, quando no último ano da universidade ganhou uma bolsa internacional, mudou-se para Londres e iniciou sua carreira no Reino Unido. Associação Inglesa de Futebolna gestão de Fabio Capello como técnico e Franco Baldini como gerente geral.

Quase dez anos de experiência suada como diretor esportivo permitiram-lhe construir um nome e credibilidade no ambiente do futebol, após o que mudou para Porto.

A cidade da costa noroeste de Portugal deixou Nicola Ventra com muitas satisfações pessoais, como ser chamado para o programa de televisão. “TV esportiva”o mais importante representante da comunicação social portuguesa na área da televisão que trata de temas desportivos.

Recentemente, outra mudança de carreira apareceu na vida de Nicola.

atualmente Localizado em Portugal num dos melhores eventos internacionais de negócios do futebol.

Falemos do Think Football Summit que regressa este ano para a sua segunda edição.

É sobre A maior conferência de futebol alguma vez realizada em Portugal É já um dos eventos de referência do calendário desportivo europeu.

Os mais conceituados profissionais do setor vão reunir-se no mesmo local para um fim de semana onde a tecnologia, a inovação, a comunicação e o entretenimento competem como pilares principais Grande exposição de futebol profissional.

E então o Think Football Summit se reunirá Profissionais do setor, empresas, clubes e organizações de futebol de diversos paísesAlém de estudantes e torcedores que desejam vivenciar o verdadeiro espírito do futebol durante três dias.

A sua bela história de sucesso chegou também a “um italiano a trabalhar em Portugal”. Na SI Sports (Sport Italia)Onde o jornalista Tancredi Palmieri Ele entrevistou Nicola e o descreveu como uma “fuga de cérebros” e “não um simples italiano” trabalhando no exterior.

Na verdade, nos lembramos de chegar à final Taça de Portugal entre CD Mafra e CD Tondela (Nikola Team).

E aqui, apesar do empate, continuar a corrida rumo O Estádio do Jamor era um TondelaQue venceu o jogo de ida por 3 a 0.

Uma grande conquista para a equipe que chegou Pela primeira vez na sua história numa final de prestígio.

O jornalista pergunta a Nicola “Como fazer, da Itália, A Tornou-se CEO da equipa da Liga Portuguesa, Sem passar pela Itália”:

“Você tem que entender antes de tudo Muito amor pelo esporte.

De acordo Eles têm muita ambição e tentam pavimentar o caminho da melhor maneira possível.

Devemos tentar nos preparar financeiramente, Melhor que outros.

Seja o mais preparado, trabalhe e ganhe experiência.

Depois de obter meu diploma de três anos, eu sabia que queria fazer isso Gerente geral de um grande clube europeu No limiar do meu quadragésimo aniversário.

Foi minha primeira missão Estatuto Erasmus na Inglaterraà seleção inglesa de futebol, com Fabio Capello e Franco Baldini.

atualmente Quero continuar trabalhando no futebol“Também posso regressar a Itália, para colocar o meu profissionalismo e experiência ao serviço da equipa.”

Enviamos boa sorte a Nicola Ventra, um empresário de sucesso no meio esportivo, mas que sempre permaneceu Lilino em seu coração.