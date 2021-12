CicloAtlante of Europe: The Old Continent’s Bicycle Touring Bible

De Portugal aos Cárpatos, da Noruega aos Balcãs, uma seleção de 350 itinerários está entre os mais emocionantes da Europa, não só do ponto de vista desportivo

Até recentemente, era possível imaginar apenas tal livro, e agora o sonho de um amante de livros para todo ciclista tornou-se realidade e se chama O Ciclo do Oceano Atlântico na Europa. Parece impossível que tal bíblia sobre o cicloturismo pudesse ter sido fruto de um autor, mas o jornal canta: Claude Druscent, em colaboração com Strava, escolheu Itinerário 350 Na Irlanda, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Alemanha, Andorra, Suíça, Áustria, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Eslovênia, Eslováquia, Balcãs e Cárpatos estão à procura do certo equilíbrio entre as características técnicas e as da paisagem da estrada.

Escolha de formas – O livro, editado pelo italiano Trekking Club, é realmente o presente perfeito para presentear um ciclista, uma verdadeira enciclopédia de roteiros e é o mais completo e tecnicamente completo que se pode encontrar no mercado. Você vai De trilhas planas a trilhas alpinas, desde aquelas onde os atrativos da paisagem predominam até aquelas onde as características técnicas estimulam a imaginação dos ciclistas. Foi dada especial atenção à segurança, com as estradas o mais afastadas possível do tráfego de veículos.

sugestões de livros – Das montanhas da Andaluzia à Estrada Dourada ao norte de Oslo, dos pitorescos Alpes Romanos aos lagos vulcânicos dos Açores, da Costa Amalfitana ao acidentado Monte Ventoux, das muralhas flamengas às falésias da ilha dinamarquesa de Mon, o O Ciclo do Oceano Atlântico na Europa Não apenas enumera muitos lugares distintos para a imaginação do ciclismo, mas sugere Caminhos não convencionais e desconhecidos, tornando-se uma ferramenta de descoberta valiosa até mesmo para o passageiro mais curioso e informado. READ AC Milan - Cagliari 4-1: golos Tonali, Diola, Liao e Giroud (2) | Os resultados finais

Realmente consistente, por exemplo, é A seção dedicada à Itália, com 52 trilhas que vão das ilhas às Dolomitas, do Vale do Pó às estradas brancas da Toscana, e de Cinque Terre aos Alpes do Piemonte.

folhas da estrada – cartas de trilha O Ciclo do Oceano Atlântico na Europa Resuma de forma eficaz tudo o que há para saber sobre a rota: ponto de partida, nível de preparação necessária, Link para faixas GPX que podem ser baixadas do Strava, planta baixa, altimetria, notas técnicas (diferença e altitude), notas pessoais (dificuldades e atrativos em termos turísticos e panorâmicos), informações de chegada e saída, links para as partes principais indicadas pela Strava, Descrição da rota e endereços úteis (Pontos de refresco, lojas de bicicletas, cafés de bicicletas, locais a visitar, miradouros).

autor – autor do livro, Claude Druscent, é uma verdadeira atração turística do ciclismo: o ex-diretor de redação da L’Équipe, percorreu milhares de quilômetros na sela e é um dos fundadores da Étape du Tour. Tour Club italiano, à venda por 24,90 euros.

28 de dezembro de 2021 (alteração em 28 de dezembro de 2021 | 13:26)

