Primeiro-ministro: Southampton em 10 paradas Tottenham e Leicester vencem por 1 a 0 com Liverpool e Salah perde um pênalti | fora do país

a 20ª Rodada da Premier League Inglesa, com quatro partidas agendadas para terça-feira, três partidas são disputadas todos os 16. Após o grande sucesso com o Crystal Palace, ele Tottenham Ele quer continuar se aproximando da Zona dos Heróis, mas Freios no Estádio de Southampton: Ward manos continue santosE mãe Salisu provoca pênalti ao derrubar Son na área (e é expulso, duplo amarelo) e faz Kane revidar por 1 a 1 até o final da partida, com dois gols anulados. Tottenham por Conte (primeiro Davis e depois Kane, ambos por fora-de-jogo). West Ham levantou-se e entrou na casa de Watford: 4-1 no retorno martelos, que vem na classificação contra o Tottenham. o jogo entre Palácio de Cristal e a Norwich Último pedido: 3-0 para os anfitriões, liderado por Edouard (1 gol, 2 assistências).

Um gol de Ademola Lookman vence o Liverpool e perde pela segunda vez neste campeonato. Leicester venceu os Reds por 1-0O Kinger Power Stadium explode ao apito final com os Foxes que, sem oito jogadores e após o jogo com o City há apenas dois dias, venceram por três pontos graças ao ex-Everton. Os Reds abrandam a corrida pelo primeiro lugar e mantêm-se a -6 do Manchester City, e Salah perde uma grande penalidade – Schmeichel defendeu – a 0-0, após 15 penalties consecutivos que marcou na Premier League.