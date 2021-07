Programa, datas, horários, TV, streaming – OA Sport

O Olimpíadas de Tóquio Estão prestes a começar, com a cerimónia de abertura marcada para sexta-feira, 23 de julho, e entre as disciplinas do evento está mais uma vez o andebol, no calendário desde Montreal 1976, com torneios masculino e feminino.

A largada está marcada para 24 de julho, com competição masculina, até a final marcada para 7 de agosto. Todos os desafios serão transmitidos no Eurosport, transmitidos em Jogador EurosportEle pode ser acessado do aplicativo ou assinando TIM Vision e Discovery +. Portanto, vamos analisar todo o programa detalhadamente, dia a dia.

Campeonato masculino

grupo A

24 de julho de 2021

02:00 Noruega – Brasil

04:00 França – Argentina

09:15 Alemanha – Espanha

26 de julho de 2021

02:00 Brasil – França

04:00 Argentina – Alemanha

09:15 Espanha – Noruega

28 de julho de 2021

09:15 Noruega – Argentina

12:30 Brasil – Espanha

14:30 França – Alemanha

30 de julho de 2021

02:00 Argentina – Brasil

07:15 França – Espanha

14:30 Alemanha – Noruega

1 de agosto de 2021

07:15 Espanha – Argentina

09:15 Noruega – França

12:30 Alemanha – Brasil

grupo b

24 de julho de 2021

07:15 Suazilândia no Bahrein

12:30 Portugal – Egito

14:30 Dinamarca – Japão

26 de julho de 2021

07:15 Egito – Dinamarca

12:30 Bahrain – Portugal

14h30 Japão – Suécia

28 de julho de 2021

02:00 Dinamarca – Bahrein

04:00 Suécia – Portugal

07:15 Japão – Egito

30 de julho de 2021

04:00 Bahrain – Japão

09:15 Suécia – Egito

12:30 Portugal – Dinamarca

1 de agosto de 2021

02:00 Portugal – Japão

4h Egito vs Bahrein

14:30 Dinamarca – Suécia

Quartas de final

3 de agosto de 2021

02:30

6h15

10:00

13h45

Semicondutores

5 de agosto de 2021

10:00

14:00

Posição final 3/4

7 de agosto de 2021

10:00

1/2 lugar final

7 de agosto de 2021

14:00

