AURONZO DIA 9 – Lazio, Sarri trabalha no ataque: Leva domina

Atualização 11.50 – A sessão terminou. Coros nas arquibancadas para Maurizio Sarri. Agendamento às 17h30 para a sessão da tarde, sempre ao vivo no Lalaziosiamonoi.it

Atualização 11.30 – Os defensores no trabalho esportivo. Ainda há meio-campistas e atacantes. Estamos trabalhando para recuperar a bola defensiva (equipe) e devolver a bola com o pé. Uma manobra leva os forasteiros ao ataque e finaliza o atacante central. Porém, durante a fase de pressão, as cores do refeitório que são usadas pelas silhuetas são acionadas. Aplausos a Mauriqi. Mas é Leva quem sobe ao palco. O brasileiro parece ser o melhor em já entender os esquemas de Sarri, relembrar os movimentos dos companheiros e fazer os outros entenderem o que devem fazer.

Atualização 11.20 – Sari percorre a área, recebe o goleiro e deixa todo o time. Na verdade, simula a fase de uma partida em que a Lazio é esmagada na grande área

Atualização 11.10 – Continue trabalhando na defesa. Os ditames de Sarri estão sempre focados em sair e acelerar a bola. As implantações são as seguintes:

Devisa Celeste: Marosic, Favreau, Radu (Kamenovic), Hisage

Defesa verde: Lazzari, Louis-Philippe, Patrick, Faris (Dormice)

Atualização 10.55 – Defensores em campo por uma vaga na grande área da cobertura e fora das ordens de Maurizio Sarri. O resto da equipe continua praticando esportes no campo adjacente a Zandeggiacomo

Atualização 10.40 – Alia, Adamonis e Strakosha param e passam a ação com Grigioni e Nenci. Também funciona com tecnologia

Atualização 10.34 – A equipe iniciou o trabalho esportivo no estádio adjacente ao canal principal. Sempre ausente Johnny (cansaço) e Rena.

Atualização de 28/10/2018 Os jogadores entram no campo. A Dra. Rhodia também compareceu.

Oronzo – O nono dia de trabalho à sombra do Tre Cime di Lavaredo Lazio. Em alguns minutos, seu amigável treino matinal começará