Grupo da esquerda escapa de seis homens – OA Sport

Clique aqui para atualizar a transmissão ao vivo

Classificação geral do Tour de France

Fase do dia e setores em Bavé

Transmissão ao vivo da etapa de hoje do GIRO D’ITALIA Donne

14.41 Quando restam 120 km, o recurso de seis tetos é de 3′.

14h39 Quem sabe se mesmo em uma etapa como a de hoje e com seis fugitivos para pontuar, veremos uma batalha entre os dois corredores pelos pontos da linha de chegada.

14h38 Faltam 5 quilômetros para chegar ao meio-termo em Merignies.

14.36 Apresentamos a você o perfil da corrida, destacando todos os segmentos da pavimentação:

14h33 Os primeiros 30 km da corrida foram cortados. O tempo médio até o momento é de 50,7 km/h.

14.32 O intervalo do grupo é superior a 2 minutos.

14h30 A velocidade que definitivamente caiu no grupo. Muitos corredores aproveitam para comer ou tirar férias fisiológicas.

14.28 Estes são os nomes dos seis fugitivos: Magnus Cort e Neilson Powless (EF Education EasyPost), Taco van der Horn (Intermarché Wanty Gobert Materiaux), Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies), Simon Clarke (Israel-Premier Tech) e Alexis Gougeard (Hotéis Billowing e café da manhã – KTTM).

14.26 De fato, chega a reunificação. Portanto, temos um conjunto hexadecimal em mente.

14h25 Kurt começa a girar. Ele pode ter sido avisado de que o grupo havia desacelerado e que um companheiro de equipe estava entre os três perseguidores.

14,24 após os primeiros 20 km de corrida.

14.23 Agora o grupo parece ter abrandado e a diferença aumentou para 1’10”.

14.21 Início excepcional do Magnus Cort Tour. Dane, uma ex-Maglia a Pois que está fugindo todos os dias, atacou novamente hoje, em um palco sem GPM.

14.20 Os lançamentos permanecem substancialmente inalterados. Será difícil para Clarke, Powless e Gougeard voltarem ao topo da corrida.

14.18 novos ataques no set enquanto Max Walscheid de Cofidis é o protagonista de Bad Falls. No entanto, o alemão foi imediatamente reformado.

14.17 Os três líderes agora têm 25″ nos três artilheiros e 45″ no grupo.

14.15 EF Education EasyPost foi muito agressivo, e também vimos Rigoberto Uran tentando estender.

14.14 Começa um contra-ataque de três competidores. Estes são Simon Clarke (Israel Premier Tech), Neilson Powless (EF) e Alexis Gougeard (B&B Hotels KTM).

14h12 Mathieu van der Poel ainda está em espera. Em vez disso, a camisa amarela de Van Aert é vista em cargos seniores.

14,10 após os primeiros 10 km. Eles sempre lideram Magnus Cort (EF), Edvald Boasson Hagen (TotalEnergies) e Taco Van der Hoorn (Intermarché). O conjunto é muito extenso e persegue cerca de 15 polegadas.

14.07 10″ para os três fugitivos. De trás há muitos que estão tentando se esticar.

14h05 O trio ganha alguns segundos, mas o grupo não desiste.

14.03 com ele Edwald Boisson Hagen e Taco van der Horn.

14.03 Um rosto familiar para atacar desde o primeiro momento. Magnus Kurt ainda está fugindo!

14h01 Vamos! A quinta etapa da turnê já começou!

Após 13,59 quilômetros da largada oficial, veremos se será suficiente para reagrupar o grupo.

13,58 ainda está plano na parte inferior do grupo Sagan. Também com ele está Dylan Van Barel.

13.57 Já existe muita tensão no departamento de transporte. Todos querem estar nas primeiras posições.

13.56 cai no grupo! Kevin Vermeerek da DSM no chão quebrou o grupo. Teremos que esperar pelos concorrentes atrasados.

13h54 Ben O’Connor também pediu a ajuda do Major. 3km na largada.

13h53 Nas duas últimas ocasiões em que o Tour sugeriu uma etapa em paralelepípedos, não houve muitas diferenças entre os homens na classificação. Uma história diferente para 2014, quando Vincenzo Nibali, também devido à chuva, conseguiu se beneficiar muito de seus rivais em uma fase que também viu a aposentadoria de Chris Froome.

13,51 km 5 até a largada oficial.

13h50 Kevin Geniets do Groupama-FDJ também foi descontinuado devido a um problema mecânico.

13.48 Céu nublado, mas isso não parece ameaçar chuva. Esta é definitivamente uma boa notícia para os corredores.

13h47 Filippo Gana para no Raid. O azul pode jogar suas chances, além de ser titular no INEOS Grenadiers, time no qual joga Dylan van Barley, o recente vencedor do Roubaix.

13.44 Mencionamos Van Aert e Sagan, e não podemos deixar de mencionar também Mathieu van der Poel. A língua holandesa permaneceu um pouco coberta nestes primeiros dias. Hoje pode ser o dia dele.

13h41 Ele foi imediatamente forçado a parar Peter Sagan, outro candidato ao sucesso, bem como um dos três vencedores do Paris-Roubaix de hoje. Eu troco de moto por ele, e não sei porque agora.

13h40 Aqui está uma foto da corrida que retrata os corredores momentos antes de pedalar:

13h38 A primeira metade da etapa tranquila, depois irrompe o inferno nos últimos 77 km, onde todos os paralelepípedos estarão concentrados. Como em Roubaix, os setores são numerados em ordem decrescente, começando com o número 11.

13.36 Aqui os pilotos se movem em suas primeiras voltas. Longo trecho de transporte, 13 km antes da partida oficial.

13h35 Os pilotos fazem fila para largar. Na frente de todos está a camisa amarela de Wout Van Aert, um dos favoritos da atualidade. Também com ele está Pojacquard de camisa branca, Kurt de camisa de bolinhas e Jacobsen de camisa verde.

13.33 Uma oportunidade para muitos escreverem um pedaço de história, mas um dia muitos temem, principalmente entre os homens de ordem. Hoje também pode ser uma parte importante do general.

13h31 Chegou o dia tão esperado! Hoje corremos nas estradas lendárias de Paris-Roubaix, 11 trechos de paralelepípedos com um total de 19,4 km em pedras! Um palco que oferece um show excepcional.

13.28 Amigos da OA Sport, grandes entusiastas do ciclismo, bom dia e bem-vindos à transmissão ao vivo da quinta etapa do Tour de France 2022!

Amigos da OA Sport, fãs do grande ciclismo, bom dia e bem-vindos à transmissão ao vivo da quinta etapa do Tour de France 2022! Chegou o dia tão esperado, e hoje os grandes heróis da novela serão apedrejados! Um palco que também pode ser importante para o geral e certamente não deixará de fazer um grande show.

Partimos do Lille num caminho que não apresenta qualquer dificuldade na primeira parte. Na segunda parte, a música muda decisivamente. 11 setores de paralelepípedos para uma distância total de 19,4 km centrados inteiramente nos últimos 77 km da corrida para o que será uma batalha incrível.

Vários homens no ranking expressaram repetidamente suas preocupações sobre uma etapa que poderia enfrentá-los com dificuldades únicas e incomparáveis ​​pelo resto da corrida. Porém, ao mesmo tempo, pode ser uma oportunidade para muitos aproveitarem as dificuldades dos outros e ganharem segundos.

Por outro lado, muitos pensarão exclusivamente no sucesso de palco. Entre eles estarão os dois primeiros grandes competidores Wout Van Aert e Mathieu Van der Poel. O primeiro vem de uma vitória insana e será para o Dia Três na Camisa Amarela, o segundo foi totalmente coberto até agora e estará pronto para liberar todas as suas forças.

Se o duelo entre os dois mencionados é o cenário que muitos fãs sonham, então os candidatos ao sucesso certamente não param por aí. Dylan Van Barley nesta estrada venceu a Roubaix há alguns meses e estará pronto para repetir, assim como Peter Sagan, outro vencedor de longa data doinferno do norte. Seguem também Stefan Küng, Yves Lampaert, Matej Mohoric e Mads Pedersen.

Os corredores estão na sela às 13h35, e a previsão final é por volta das 17h20. Com o LIVE LIVE patrocinado pela OA Sport, você terá atualizações em tempo real Durante o estágio: fique na nossa companhia, a diversão é garantida! Vejo você mais tarde!

Foto: La Presse