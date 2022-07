Quando você joga na Itália? Horários e calendário, onde pode ser visto na TV – OA Sport

Estamos aqui. Campeonato Europeu de Futebol Feminino arranca hoje em Inglaterra. Até 31 de julho, a “Bola Rosa” será a campeã e entre as 16 equipes que disputarão o título continental, estará também a seleção italiana comandada por Melina Bertolini.

A equipe tricolor está incluída grupo d com França, Bélgica e Islândia As duas posições serão disputadas para entrar na fase eliminatória com determinação. Parece claro que a corrida das meninas em casa será principalmente em belgas e islandeses, considerando que a equipe Trans-Alpine está em um nível muito mais alto.

Os demais jogos da fase de grupos serão na Itália em 14 de junho contra a Islândia e 18 de junho contra a Bélgica Dito isto, estes jogos serão decisivos na qualificação para a próxima fase.

Futebol, Campeonato Europeu 2022: os indicados. Holanda, França, Alemanha e Inglaterra estão na primeira fila

Imediatamente Calendário da competição e como acompanhá-lo na TV / transmissão ao vivo:

calendário do futebol feminino europeu

grupo A: Inglaterra, Áustria, Noruega, Irlanda do Norte

Coleção B.: Alemanha, Dinamarca, Espanha, Finlândia

Coleção c.Holanda, Suécia, Rússia, Suíça

Coleção Dr..: França, ItáliaBélgica, Islândia

primeira fase

Primeiro dia

Quarta-feira, 6 de julho

21:00 hora da Inglaterra – Áustria

quinta-feira, 7 de julho

21:00 Noruega – Irlanda do Norte

Sexta-feira 8 de julho

18:00 Espanha – Finlândia

21:00 Alemanha – Dinamarca

sábado, 9 de julho

18:00 Portugal – Suíça

São 21:00, hora holandesa e sueca

domingo 10 de julho

18:00 Bélgica – Islândia

21:00 FrançaItália

o segundo dia

segunda-feira, 11 de julho

18:00 Áustria – Irlanda do Norte

21:00 Inglaterra – Noruega

terça-feira, 12 de julho

18:00 Dinamarca – Finlândia

21:00 Alemanha – Espanha

Quarta-feira, 13 de julho

18:00 Suécia – Suíça

21:00 Hora da Holanda – Portugal

quinta-feira, 14 de julho

18:00 Itália-Islândia

21:00 hora França – Bélgica

o terceiro dia

sexta-feira, 15 de julho

21:00 Irlanda do Norte – Inglaterra

21h00 Áustria – Noruega

Sábado 16 de julho

21:00 Finlândia – Alemanha

21:00 Dinamarca – Espanha

domingo 17 de julho

18:00 Suíça – Holanda

18:00 Suécia e Portugal

segunda-feira, 18 de julho

21:00 Islândia – França

21:00 Itália-Bélgica

A segunda fase

Quartas de final

quarta-feira, 20 de julho

QF1 21:00 1A-2B

quinta-feira, 21 de julho

QF2 21:00 1B-2A

Sexta-feira 22 de julho

QF3 21:00 1C-2D

sábado, 23 de julho

QF4 21:00 1D-2C

Semifinais

terça-feira, 26 de julho

SF1 21:00 vitória. QF3- vitória. QF1

Quarta-feira, 27 de julho

SF2 21:00 vitória. QF4- vitória. QF2

o último

domingo 31 de julho

18:00 vitória SF1 – Fink. SF2

Futebol feminino europeu na TV

Ele vive Sky Sport (todas as partidas), Rai Sport (jogo da Itália)

transmissão ao vivo Sky Go e Now (todas as partidas), Rai Play (jogo da Itália)

transmissão de texto ao vivo – OA Sport (jogo da Itália)

Foto: LiveMedia / Cinzia Camela