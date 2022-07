O pecador está a um passo do desafio, então Djokovic retorna e vai para as semifinais

Azul avança em dois sets, mas depois se rende em 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 após uma batalha que durou mais de três horas e meia. Nol enfrenta Nuri, que derrotou Goffin em cinco sets. Na primeira semifinal feminina está Gaber Maria.

Yannick Sener Perto da conquista no Wimbledon Central: Na partida das quartas de final, Azul avança por dois sets contra Novak Djokovic Mas então ele sucumbiu à distância, fazendo 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2 em 3 horas e 35 minutos. Infelizmente para o blues, que tem apenas 20 anos, está fora do desafio contra o vencedor das últimas três edições do campeonato inglês. Por outro lado, o sérvio Ele voa para as semifinais e vê a final mais próxima do que nunca. Início surpreendente para Sener, que está imediatamente abaixo de 4-1, marcando 5-1 para Djokovic. Aqui, no entanto, o azul cancela o ponto de interrupção e o jogo muda de rumo inesperadamente da seguinte forma: O pecador coloca uma parcial de 11 pontos por 2 Então ele marcou o breakout aos 5 sem estremecer quando foi mandar o grupo. O segundo grupo vive na onda longa do primeiro, Tirol do Sul comete pouquíssimos erros enquanto Knoll é mais generoso do que o habitual e comete alguns erros não intencionais mesmo em serviço. Sener quebra dupla e em apenas 37 minutos Yannick lidera por dois sets.

Djokovic é um leão ferido e deve mostrar seu orgulhoo adversário sérvio se materializa no início do terceiro set quando Sinner para um momento para respirar e o número 1 do placar imediatamente o toca: 9 pontos pelo seu 0 e uma vantagem de 3-1 nas partidas. Basta ter a coragem de Djokovic enquanto Sinner, compreensivelmente, sofre uma ligeira queda na forma física depois de duas horas jogando em níveis muito altos. Vamos para o quarto set, Djokovic sobe a fasquia e erra muito pouco, Sener fica impressionado com a regularidade do sérvio e Imediatamente cai por 3-0 com uma quebra dupla contraentão se dissolve até 6-2 completo com tornozelo torcido Nos pontos finais do set, Djokovic o ajudou a sair do chão. Tudo foi decidido no quinto, e agora o sérvio colocou no piloto automático e nunca mais errou, tornando-se um muro na linha de base e na defesa. Mas não é só isso, porque Knoll também aumenta as porcentagens no serviço enquanto o Tirol do Sul luta no segundo serviço. Djokovic também quebrou no início do quinto setJannik luta com o coração, mas isso não é suficiente, chega o segundo tempo e as semifinais para o campeão sérvio. “Parabéns ao Jannik, ele está destinado a se tornar um verdadeiro herói, jogou muito bemPalavras de Djokovic no final da partida.

Outras correspondências

Cameron Nouri será o adversário de Djokovic nas semifinais. Mesmo os britânicos, impulsionados por uma torcida incontrolável, incluindo William e Kate nas arquibancadas, precisavam de uma batalha de cinco sets para vencer o belga David Goffin: 3-6, 7-5, 2-6, 6-3, 7-5. A favor da África do Sul, em sua primeira carreira nas semifinais de Grand Slam. Bom Nouri para se recuperar de uma falha de 2 sets a 1, com Goffin caindo lentamente fisicamente, faltando clareza em momentos cruciais. Quanto ao campeonato feminino, Gaber Maria é a primeira semifinalista. O surpreendente número 103 do mundo vence o derby alemão por 4-6, 6-2, 7-5, o tunisiano (semeado nº 3) vence por 3-6, 6-1, 6-1 Bozkova. Como o candidato mais popular para o título.