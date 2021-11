Dois pontos positivos em Portugal, pule a final para o terceiro lugar na Itália – Altri Sport

Um deles é João Rodriguez, capitão da Seleção Portuguesa, que o anunciou no Facebook: “Lamento não ter conseguido lutar com os meus companheiros pela medalha de bronze. Só tenho que te apoiar de casa, frente ao TELEVISÃO.”

Jogar será um problema para toda a delegação italiana que se encontra em Paredes, dado o regulamento em vigor que não requer nenhum contacto com os Profissionais nas últimas 48 horas após a sua chegada ao nosso país. Por este motivo, a Federação Italiana exclui categoricamente a disputa.

A World Skating Europe deixa a decisão de como fazer a transição para as duas seleções. Entre as hipóteses, a nomeação da medalha de bronze ex aequo, ou o adiamento do desafio para uma data posterior. Entretanto, a equipa Lusitânia saiu à pista para cumprimentar os adeptos presentes e explicar os motivos da não participação no encontro. Não houve notícias sobre as decisões dos dois sindicatos. Mais atualizações em breve …