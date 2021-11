ATP Finals, Zverev vence Djokovic e vai para a final contra Medvedev- Corriere.it

a partir de Gaia Piccardi, enviado para Torino

O alemão venceu Djokovic por 7-6, 4-6, 6-3 após uma batalha de duas horas e meia. Os dois já haviam cruzado em grupos, com vitória dos russos. Este é o meu favorito até agora

O Coringa tem um sorriso fraco que não é mais assustadorQuatro erros livres cometidos por Novak Djokovic no quarto game do terceiro set Ponto de ruptura para Sasha Zverev. Após três séries (7-6, 4-6, 6-3) O alemão que vai voar nas Finais ATP, que já venceu em 2018, contra o enxadrista Musk em excelente nívelDaniel Medvedev, campeão em exercício que venceu o norueguês Rudd por 6-4, 6-2: Os tenistas obstinados, que ficaram escandalizados pelas regras heréticas do Masters (fórmula de grupo) não gostam de saber que Zverev e Medvedev aqui em Torino já o fizeram enfrentaram-se no verde com a vitória dos russos.