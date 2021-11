WRC 2021 – Campeão do Mundo em Ogier com Toyota Yaris – Notícias

Sebastien Ogier ganhou hoje 2021 WRC World Rally com o Toyota YarisO piloto francês – que pode vencer cinco das doze corridas este ano (Monte Carlo, Croácia, Sardenha, Quênia e Monza) conquistou seu oitavo título mundial.

Sebastien Ogier: Styria

Sebastien Ogier – Nascido em 17 de dezembro de 1983 DC a diferença (FrançaEle é o segundo piloto de maior sucesso da história reunião Depois de seu compatriota Sebastian loeb.

O Transalpine Driver começou a aparecer em 2007 quando ganhou a loja de uma marca Peugeot 206 E no ano seguinte, quando venceu o Campeonato Mundial Júnior de surpresa JWRC Com Citroen C2 (O carro em que ele apareceu pela primeira vez WRC Nesse mesmo ano cheguei a pontos na primeira corrida no México). Mas não é tudo: na última etapa na Grã-Bretanha, ele teve a chance de pilotar um como prêmio pelo título de “Jovem” que conquistou Citroen C4 WRC: Primeiro depois de oito especiais ele terminou a corrida em 26º lugar devido a alguns problemas.

Sebastien Ogier Em 2009 ele ganhou um prêmio Rally de Monte Carlo (Versão não válida para calendário global) com extensão Peugeot 207 No mesmo ano foi promovido à Citroën Junior Team e conquistou o primeiro pódio com o segundo lugar na Grécia.

Em 2010 veio a sua primeira vitória em Portugal e quando foi promovido à equipa oficial Double Chevron, subiu mais uma vez ao topo do pódio no Japão.

Sebastien Ogier Ele enfrenta sua primeira temporada completa como piloto oficial Citroen Em 2011 e com DS3 Ele chega em casa com cinco vitórias (Portugal, Jordânia, Grécia, Alemanha e França). Depois de disputas com seu parceiro Loeb, ele mudou-se para Volkswagen E enquanto espera que o polo esteja pronto, ele corre o Campeonato Mundial de 2012 com um Skoda Fabia S2000.

com o Volkswagen Ogier venceu quatro Campeonatos Mundiais de Rally consecutivos entre 2013 e 2016, como ele dominou: nove em 2013 (Suécia, México, Portugal, Itália, Finlândia, Austrália, França, Espanha e Grã-Bretanha) e oito em 2014 (Monte Carlo, México, Portugal , Itália). Polônia, Austrália, Espanha e Grã-Bretanha), oito em 2015 (Monte Carlo, Suécia, México, Itália, Polônia, Alemanha, Austrália, Grã-Bretanha) e seis em 2016 (Monte Carlo, Suécia, Alemanha, França, Espanha e Grã-Bretanha )

Sebastien Ogier Cabe em tudo M Sport depois da despedida WRC Volkswagen e ganhou mais dois títulos mundiais com um Ford Fiesta “Especial”: Em 2017, ele só precisou de duas vitórias (Monte Carlo e Portugal) para conquistar o título mundial, enquanto em 2018 teve quatro (Monte Carlo, México, França e Grã-Bretanha).

Ogier torna alla Citroen Em 2019 e com C3 venceu em duas ocasiões (Monte Carlo e México). Em 2020, mude para Toyota Ele ganhou dois outros títulos mundiais: no primeiro ano com duas vitórias (México e Monza) e em 2021 ele escalou os pódios mais altos cinco vezes (Monte Carlo, Croácia, Sardenha, Quênia e Monza).