Inter Napoli, Tramontana enlouquece! [VIDEO]

Aos 7Gold, tudo para recuperar o comentário do “torcedor” de última hora de Filippo Tramuntana, que sofre enquanto espera o apito final do Inter.Nápoles 3-2.

Inter Napoli Tramontana

Em anexo está o vídeo tirado do Diretta Stadio at 7 Gold, após o apito final seguido pela celebração do Tramontana: “Cruze no canto oposto, Mertens devorando a gravata sozinho! Primeiro Mario Roy, agora Mertens. Viva um jogo como este”

As últimas notícias de Nápoles

Internapoli 3-2, relatório do jogo

Interno (3-5-2): Handanovic. Skriniar, sapo, paus. Darmian, Barilla (30 ‘Saint Demarco), Brozovic, Calhanoglu (17’ Saint Vidal), Perisic (43 ‘Saint Satriano); Lautaro Martinez (30 ‘st Gagliardini), Coreia (17’ st Dzeko). Disponível: Cordaz, Rado, Dumfries, Ficino, Kolarov, Sensi, Dambrosio. Treinador: Inzaghi.

Nápoles (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rahmani, Coulibaly, Mario Roy; Anguise, Fabian; Ruiz, Zelensky; Lozano (30 ‘St. Elmas), Eusimene (10’ str. Betânia), Ensign (30 ‘St. Mertens). Disponível: Merritt, Marvella, Malcuit, Juan Jesus, Glam, Lobotka. Treinador: Spalletti.

Regra: Valerie Roma

Sinais: 17 ‘pt Zielinski (N), 25’ pt Calhanoglu (I) são rígidos, 44 ‘pt Perisic (I), 16’ st Lautaro Martinez (I), 33 ‘st Mertens (N)

Nota: Reservado: Inzaghi (todos), Calhanoglu, Vidal, Handanovic, Dzeko (primeiro), Osimhen, Coulibaly, Rahmani (norte). Retorno: 1’pt, 8’st