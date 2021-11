Génova Roma, Mourinho: Felix? Prometi sapatos no valor de 800 euros e terei de comprá-los. Vídeo

O treinador português depois da vitória em Génova: “Abraço-te com o Felix? Prometi-lhe sapatos no valor de 800 euros, lembrou-me. Fiquei chocado com a sua frieza na frente da baliza e com a sua humildade, tenho pena de De” Rossi quem vai parar de brincar com Primavera. Dominei o jogo, estava calmo e confiante, depois tinha medo do empate mas sempre com emoções positivas. Mkhitaryan é ótimo, ele errou por pouco o alvo. “ Quem é AFENA-GYAN, o primeiro alvo de 2003 na Série A.

O mais novo deles, aos 18 anos, resolve Felix Avena Jian. Intuição do jose Mourinho, que o questionou pela terceira vez na partida atual e marcou dois gols maravilhosos para decidir a partida contra o Spezia. Uma dobradinha que dará à Roma três preciosos pontos, que se completam com um abraço no banco com o treinador português. Razão? “Eu prometi a ele que iria Dê a ele um par de sapatos Que custa 800 euros e adora, depois do golo que saiu do banco a dizer-me que não me esqueça. Mourinho explica: “Vou manter a minha palavra.” A sua intuição dizia: “O treino Primavera está perto de nós, vejo-o todos os dias e alguns estão a trabalhar com a equipa principal desde o início da época. O que me surpreendeu nele é acima de tudo resfriador Na frente do gol além de sua fisicalidade e ataque humildade. Em 2021 você encontrará muitos homens que pensam que sabem tudo, enquanto tentam aprender muito conosco. Tenho pena de De Rossi, porque perdeu o Felix para a Primavera, mas penso que também vai ficar feliz neste momento. ”

Sobre o desempenho, ele acrescenta: "Temos DOMINAR O JOGOSempre tivemos a bola no controle, mas faltou verticalidade. Muitos têm jogado bem, mas Mkhitaryan Ele jogou uma grande partida. Ele fez tudo o que tinha que fazer, ele perdeu o ponto. Éramos tão bons a controlar a bola e a evitar os contra-ataques do Génova, quando começámos a lutar para encontrar espaço pensei que ia deixar o Felix entrar. O corpo dele pode nos ajudar e ele ajudou, veio no momento certo depois de uma hora de jogo que dominamos. Eu sempre tive um sentimento Para ser capaz de ganharDepois, na final, tive medo do empate, mas com confiança, porque jogámos muito bem. eu era calmaNós nos saímos bem durante a semana. Eu disse na entrevista coletiva que o trabalho foi para o lixo, mas não era verdade. Esta é uma daquelas partidas que leva o treinador a voltar para casa satisfeito e se sente bem, pois fizemos tudo o que preparamos nos treinos ".

Neste novo 3-4-1-2 apresentado por Mourinho, na partida contra o Gênova, não houve lugar para Nicolo Zaniolo. "A equipa não foi construída para jogar desta forma, o problema também pode afectar Carles Perez, El Shaarawy e Mkhitaryan. Mas dadas as dificuldades, temos de encontrar a forma certa para jogar mesmo sem defesa-esquerdo. Zaniolo A posição correta é a do atacante, porém com mais espaço disponível. Mas vi o time feliz com a vitória, todos correram para abraçar o Felix depois dos dois gols. Isso me deixa muito feliz e, de fato, a partir de quinta-feira com certeza haverá lugar de novo para o Zaniolo que é jogador ótimo jogador"