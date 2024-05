14′ Em 3 meses, titular na final da Copa da Itália: Juventus, cartão Allegri

Salernitana e depois a Copa da Itália

Após o empate conseguido no Estádio Olímpico frente à Roma, alegrar Ele começou a trabalhar à luz da semana mais importante da temporada, mesmo que apenas pelas provisões que ela poderia trazer consigo. Um ou outro está segurado de uma forma ou de outra. Espera-se que uma vitória em casa sobre o Salernitana, já rebaixado, no final da tarde de domingo, garanta a qualificação matemática dos bianconeri para a próxima temporada. Liga dos Campeões. Sim, existe um compromisso com a região da Campânia em questão e não pode de forma alguma ser subestimado. Em suma, é proibido aliviar a tensão e não é necessariamente algo mau na opinião do treinador da Juventus. Que contará com os melhores intérpretes disponíveis, sem grandes cálculos, porque o “chip” europeu no valor de 80 milhões de euros é demasiado importante para ser alcançado. Mas se a partida piorar, ele já pensa em dar pelo menos um descanso aos seus grandes nomes, para recuperar o fôlego diante do capítulo final da Copa da Itália que chegará apenas três dias após o apito final no estádio. estádio.