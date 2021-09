MotoGP, russo: “Bagnaia com Ducati na pole em Misano é a apoteose do MotoGP”

Misano para Valentino não é uma corrida, é uma corrida e por muitas razões diferentes. Nascido nesta pista como piloto, tendo testado pela primeira vez uma moto de verdade, a poucos quilômetros de sua casa, é o centro daquela delícia amarela que o acompanha há mais de vinte anos em todo o mundo. Dizer adeus aos fãs pela última vez (ou melhor, penúltimo considerando que estaremos de volta às corridas no final de outubro) com um bom desempenho seria importante para o Doutor, mas as coisas não correram bem até agora.

Rossi caiu em FP3 e Q1 e amanhã larga da penúltima posição da grelha.

“Alguém está dizendo que eu deveria encarar minhas últimas corridas com mais calma? Seria uma escolha, e talvez até a escolha certa – brincando – Mas estou aqui e quero dar o meu melhor. Como esta manhã, eu queria tentar ficar entre os dez primeiros e errei. Tenho que fazer o meu melhor sem enlouquecer. ”

A partir do quadrado 23, amanhã a estrada estará aberta.

“Eu estava otimista com a qualificação porque estava progredindo a um bom ritmo no 4º PQ – explicou – Infelizmente o pneu duro tem melhor potencial de travagem, mas também esteve muito perto do limite do lado esquerdo, especialmente nas Curvas 6 e 15. A primeira volta na Q1 não foi má, mas na segunda cometi um erro na Curva 4, alargou-se, abrandou e foi relançado na fase seguinte. Eu ficaria 5 segundos mais lento e também tive um pouco de azar, porque não esperava perder a liderança assim. Por outro lado, não me machuquei e ainda tinha velocidade para uma corrida decente amanhã“.

É seu alvo para o público (25.000 admissões limitadas por dia devido à Covid) que está colorindo as arquibancadas de amarelo e procurando seu herdeiro. Pode ser Bagnaia, o autor da coluna de gravação.

“Vou deixar o MotoGP com muitas boas intenções para os pilotos italianos – comentou Valentino – Tem o Pecco e o Morbidelli, na minha opinião eles vão conseguir sair para a conquista do título na próxima temporada. Na verdade, Bagnaia poderia fazer isso novamente este ano. O mais importante é que ele está a rodar com a Ducati, um piloto italiano com uma moto italiana, e quer algo um pouco mais difícil. É como se na Fórmula 1 de Monza houvesse um piloto italiano no eixo de uma Ferrari, é a apoteose das motocicletas e os fãs terão que vir em massa“

Misano também tem outro significado para Rossi, porque é a pista dedicada a Marco Simoncelli.

“EUTenho muitas saudades do Sic, antes de mais nada como amigo, porque passamos muitos bons momentos juntos e nos divertimos muito. – mencione – Depois, como piloto, porque em 2012 ele poderia entrar em uma Honda de fábrica e a milha teria sido melhor para o seu corpo, ele teria lutado pelo título e nós teríamos gostado. Criamos a Riders Academy em sua homenagem, porque Marco é o primeiro piloto que ajudamos. Uma pena que ele nao esta aqui“

Por fim, nessa corrida, o médico também queria saudar sua filha, cujo nascimento havia sido anunciado algumas semanas antes.

“EUAinda não sabemos o nome, finalmente decidiremos como eu gosto – Eu sorrio – Decidimos usar alguns versos de “With the pink ribbon” de Lucio Battista, na verdade a música é sobre um cara que não quer se casar, mas ele ficou lindo para nós e nós a fizemos nossa. Eu também tenho medo do casamento? Não se encaixa nos meus planos, não estou muito interessadoEle concluiu com uma risada.