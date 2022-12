Manchester United: Mistério Betinho O atacante desconhecido é adicionado ao time

enquanto o Manchester United Ele estava ocupado em campo contra o Nottingham Forest e lá passou a tarde como um herói não reconhecido associado aos Red Devils. Este é Alberto Alves Coelho mais conhecido como Pequeno, avançado português, nascido em 1993, joga no SC Espinho, formação que joga nas divisões inferiores lusitanas. O nome de Betinho apareceu por algumas horas entre os jogadores do Manchester United no site da Premier League, listado no camisa 11 (que também já foi Ryan Giggs) entre Elanga e Martial. Mas Bettiño Ele não é (e não será) o novo atacante dos Red Devils Quanto à funcionalidade do CR7, mas foi vítima de muita confusão.