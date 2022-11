Série A: Lazio Monza 1-0 – Futebol

Série A: A Lazio venceu o Monza por 1 a 0. Coroa



A adrenalina proporcionada pela vitória no derby dá asas à Lazio, que venceu o Premier Monza por 1 a 0 no Olympique e aproveitou a surpreendente derrota da Atalanta para o Lecce e o empate do Milan com o Cremonese. O gol decisivo, seu primeiro na Série A, é do jovem Romero, de 17 anos, argentino, mas nascido no México, que se torna o herói da noite. As águias venceram a equipe Palladino, e os rossoneri subiram para o segundo lugar, com 30 pontos (o líder de Nápoles tem 8 pontos) e se separam dos Orobics, com 27.

A Lazio voltou a vencer em casa (o sucesso com a Roma no último domingo veio dos “convidados”), depois de um empate com a Udinese e um nocaute com o Salernitana. Antes do pontapé inicial, o estádio relembra a jogada de Gabriel Sandri, o assassinato de um torcedor do Biancoceleste em 11 de novembro de 2007. Somente 15 minutos após o apito de Santoro, Monza avançou com um chute no calcanhar de Betagna, com passe de Colbani. Mas as proezas do ex-Atalanta e do Napoli não resistem ao controle do VAR e são anuladas por impedimento. A Lazio encontrou Milinkovic depois que uma eliminação muito disputada lhe impediu um derby, mas o jogador mais inteligente da Lazio é Pedro, que é impenetrável na esquerda entre driblar e passar para seus companheiros de equipe. Apenas meia hora atrás, Sarri teve que lidar com a lesão de Lazzari, forçando-o a deixar Marusic no frio. Em Brianza Colpani ele tentou várias vezes fechar a esquerda para Provedel, mas a chance mais clara no primeiro tempo foi Lazio, quando Felipe Anderson caiu para a esquerda e colocou uma bola na área enviada pelo Vecino apressado. Após o intervalo, Sarri jogou com Romero em vez de Cancellieri, entrando em Basic e Cataldi alguns minutos depois. De repente, o Olympico rugiu: Ciro Immobile levantou-se do banco e começou a aquecer. A equipe sente o calor do calor e aumenta as voltas: correndo principalmente pela esquerda e servindo Pedro, seu chute é bloqueado, mas Romero rapidamente marca um assalto no contra-ataque, conseguindo seu primeiro gol com a camisa dos Biancocelesti. Palladino consome todas as suas mudanças, mas a Lazio está sempre no controle do jogo, mesmo tocando o gol duplo quando Felipe Anderson roubou a bola de Calderola, mas o chute rasteiro de Cataldi não é forte o suficiente. Aos 42′, a torcida ansiosa pode finalmente receber o retorno de Immobile, que assume Pedro e volta a campo após a lesão sofrida no dia 16 de outubro com a Udinese. O impacto de Brianza com Caprari e Gytkjaer na final não afeta a biancaceleste traseira, que poderia se deliciar com um apito triplo.