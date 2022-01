Destacam-se Paris, Razzoli e Vinatzer. Festa Sala e Marsaglia – OA Sport

No final do slalom de Schladming, eles foram Os convites para o esqui alpino masculino italiano para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 em Pequim foram anunciados. A nossa equipa nacional só está disponível sete lugares Para os jogos agendados na capital chinesa de 2 a 20 de fevereiro, os resultados obtidos nas últimas corridas da Copa do Mundo foram decisivos para decidir os votos.

Os quatro atletas que acreditaram por muito tempo estavam no lugar Dominic Paris, Giuliano Razzoli, Luca de Alibrandini, Alex Vinitzer. Dominique Paris venceu a corrida de descida de Bormio e terminou em terceiro em Wengen, acaba de voltar de um fim de semana desastroso em Kitzbuehel, mas é campeão absoluto e capaz de acelerar o burburinho, especialmente nas encostas. Giuliano Razzoli é o campeão olímpico de slalom de Vancouver 2010, foi terceiro em Wengen e acabou de voltar das saídas de Kitzbuehel e Schladming.

Alex Vinitzer é um talento absoluto entre trabalhos apertados e capaz de deslumbrar, subiu para o quinto lugar hoje e tem o talento absoluto para fazer as pessoas sonharem como já demonstrou em várias ocasiões: Ele deve ter a capacidade de não cometer erros e para coletar temperaturas em dois níveis. Luca de Alibrandini é o vice-campeão mundial do Gigante, este ano triunfou no pódio da Copa do Mundo e tentará se mostrar em uma revisão de cinco rodadas: está se recuperando de lesão e está equipado com o ritmo certo para perseguir uma medalha.

As dúvidas dizem respeito aos outros três lugares: o foco foi na experiência Christopher Einrhofer Para velocidade, para excelentes resultados Tommaso Sala Obtido em slalom nos últimos três dias (sexto em Kitbuehel, sétimo em Schladming) e acima Mateus Marsaglia, que é quarto em Beaver Creek e 12º em Kitzbuehel, poderia ter sido crucial para vencer Mattia Kass, que não estava na lista dos 15 melhores em janeiro. Os baixistas preguiçosos Simon Morberger e Stefano Gross ficaram em casa, que tocaram principalmente por seu lugar esta noite em Planai com Tommaso Sala.

Olimpíada de Snowboard Alpina Masculina Italiana 2022

Luca de Alibrandini (Gigante)

Christoph Enrhofer (descida, super g)

Matteo Marsaglia (descida, super g)

Dominique Paris (descida, super G)

Giuliano Razzoli (Limp)

Tommaso Sala (slalom)

Alex Vinitzer (slalom)

* A participação no evento conjunto e equipe será determinada

Foto: La Presse