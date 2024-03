Colombo para Lazio, Juventus e Orsato solicita gestão da AIA

É considerado o melhor árbitro da próxima geração e para Rocci é um verdadeiro talento: não é por acaso que Colombo foi escolhido de Como para o jogo mais importante da próxima eliminatória do Campeonato Italiano. Ele arbitrará a partida entre Lazio e Juventus no sábado. noite. Entre as novidades Doveri retorna ao Campeonato Italiano (Foi ruim no Lecce-Inter, rebaixado ao VAR primeiro no Verona-Sassuolo e depois na Juve-Atalanta, depois apenas na Série B no Palermo-Veneza antes do final do primeiro tempo). O árbitro romeno irá apitar a partida entre Fiorentina e Milan.

Massa ainda está no banco

Massa ainda está sendo punido. Ele foi indicado pela UEFA para a partida da Liga dos Campeões entre Real Madrid e RB Leipzig Isso irritou os alemães Por causa da expulsão fracassada de Vinicius, que agarrou um adversário pelo pescoço e cometeu todos os erros contra Franchi na partida entre Fiorentina e Roma. Depois de receber um pênalti que não existia para o Viola, não recebeu o segundo cartão amarelo para Belotti, que poderia ter ocorrido, e confirmou a validade do gol questionável de Mandragora. Com ele nos boxes também estão Airoldi (muitas bagunças no Inter Genoa), Di Bello (Somente em Avar no Sassuolo Udinesesofrendo de péssima gestão (Lazio-Milan) e Marchetti (ruim no Torino-Fiorentina e foi apontado como apenas o quarto homem na Lazio-Juve).

Maresca treinará Fiorentina e Milan

Fabio Maresca está totalmente de volta. Apito de Nápoles Depois da incerteza na Lazio Bologna Teve um bom desempenho no jogo Verona-Sassuolo, mas foi enviado primeiro ao VAR no jogo Fiorentina-Roma e depois na Série B: tendo gerido bem o jogo de sobrevivência entre Salernitana e Lecce, um jogo de primeira classe, estará no palco. Com a Fiorentina. Milão.

Barreto para Napoli-Atalanta

Para o jogo direto da Liga dos Campeões entre Napoli e Atalanta estará Barreto que, após bom desempenho na Juventus x Atalanta, foi descansado antes do final do primeiro tempo (mas depois participou do campo internacional). O processo de recuperação do árbitro do Inter Verona, Fabbri, continua Da instalação invisível de Bastoni. Ele voltou à Série A pelo Salernitana-Monza após um mês de caos em San Siro, depois ao Empoli-Bologna, foi enviado à Série B para o acirrado derby calabresa Cosenza-Catanzaro, e na segunda-feira assumirá o comando do Sassuolo-Udinese . Confiança também em Sacchi, que arbitrará a partida entre Gênova e Frosinone. A foto foi fechada por Aureliano, jogador do Torino-Monza, Feliciani, jogador do Bologna Salernitana, Marcenaro, jogador do Lecce Roma, e Dionisi, jogador do Inter Empoli.

Orsato solicita a administração de Haia

Enquanto isso, La Stampa lança a bomba: Daniele Orsato, número 1 nos apitos italianos, coloca-se à frente dos seus colegas internacionais e bate à porta do presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, queixando-se de demasiada política em Haia e exigindo uma nova fase liderada por um comissário excepcional.: Gravina ouviria e não teria pressa. Nunca um árbitro pediu uma etapa tão complicada e a solicitou ao número um da Federação Italiana diretamente à pessoa em questão – Carlo Pacifici, atual presidente de árbitros – No fundo. Orsato terá de prestar esclarecimentos ao comité nacional em Haia: o director de jogo de Scheu poderá ser destituído do seu papel de representante dos árbitros activos, para todos e não apenas para a selecção internacional que liderou frente a Gravina.