F1, Max Verstappen de volta à pista: teste com Porsche no Estoril

Max Verstappen está de volta no caminho certo. Ainda não é hora de testar o novo Red Bull Com a temporada de 2022 se aproximando, mas apenas para restaurar rapidamente a confiança. Afinal, o holandês nascido em 1997 não aparece em um circuito desde 12 de dezembro de 2021, quando zombou de Lewis Hamilton no capítulo final do Campeonato Mundial de Fórmula 1 em Abu Dhabi. Desta vez o campeão mundial viu-se em ação em Portugal, na pista do Estoril ao volante de um Porsche, onde aproveitou para redescobrir a mecânica de condução.

Férias e exercícios

–

O campeão mundial de F1 acaba de retornar do convite para o GP Ice Race. O evento aconteceu há uma semana em Zell am See, uma cidade perto de Salzburgo, e incluiu várias apresentações no gelo graças ao uso de veículos motorizados. Verstappen se apresentou com a namorada Kelly Piquet com quem também passou as férias no final da última Copa do Mundo. Uma pausa nos dias de preparação física, composta por pesos na academia e corrida, porque Max está mais determinado do que nunca a deixar sua marca também em 2022.