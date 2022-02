Seis apostas (mais e menos caras) para um leilão de reparação de fantasy de futebol – SOS Fanta

Num leilão de reparação, se já estiver coberto, pode manter as apostas. Ou se você não tem muito dinheiro, então você tem vinculativo para fazê-lo. O primeiro é o nível grande, de excelente padrão, mesmo que seu custo seja um pouco menor que outros nomes. Está localizado ao redor Antônio Pargo, que sempre jogou desde a lesão de Belotti. quando Gallo Voltando à disposição de Juric, os dois poderão disputar vaga e rodízio como faziam no início da temporada. Sanabria entre os grandes nomes é a mais “aposta”, justamente pela enorme presença de Belotti. Mas você pode apontar para isso. Talvez tenha sido um pouco subestimado especificamente para Gallo. Ele não marca muito pela quantidade de jogo que o Torino deu, apenas 5 gols em 21 jogos: ele poderia fazer mais na frente do gol. Há sempre um provérbio estrangeiro puro em Turim exílio duqueSabemos como os membros são importantes em Yurich. No momento, ele ainda está marcando zero gols, mas fez assistências. No início da temporada foi suplente, mas atuou como titular em 9 das últimas 10 partidas. Agora ele também pode marcar mais gols, é um zagueiro que aposta nele e também é um dos mais caros (exceto Rahmani). (Ah, e se o Singo estiver com ele na foto de graça, leve ele pra correr!)

🔴 Aqui está o guia do leilão de reparo

Nadim Amiri Ele é sem dúvida um dos nomes mais interessantes do mercado de janeiro. Genoa aspira muito e pode se tornar instantaneamente um elemento central de Plessin. Ele é um jogador de ataque com bons pés. Este ano jogou pouco no Bayer, apenas 3 como titular na Bundesliga. Mas nos últimos dois anos e meio, ele jogou muito: 101 partidas com o Bayer Leverkusen. Ele não marcou muitos gols, no campeonato alemão 15 em 178 partidas. Mas com 24 passes também. Em Gênova, ele poderia ser um titular regular imediatamente, sua qualidade seria de grande utilidade e a equipe está carente disso. Grande potencial para leilão de reparação, uma das apostas mais caras (cuidado, como sempre, para não pagar demasiado). Abdul Hamid Al Subairi, de volta a Gênova, mas na Sampdoria, é uma aposta mais barata. Não tenho certeza se ele será o proprietário imediatamente. Mas na segunda divisão, onde jogou pelo Ascoli, marcou 42 partidas e marcou 11 gols. Excelentes números, flashes de talento. Ele tem 25 anos, ele está pronto. “Quero ser importante na Sampdoria”, disse. Quanto à forma como a Sampdoria jogará (4-3-1-2), ela pode se tornar um peão útil em uma partida de Giampaolo, pelo menos no futuro. Vamos ver quanto tempo leva para decolar. Uma aposta que pode subir na hierarquia e também tem penalidades adicionais, que não devem ser pagas demais de qualquer maneira. jogador a seguir de perto.

Na defesa, um nome de baixo custo pode ser uma aposta Lucas peregrinos. O lateral da Juventus tem espaço, se jogar com Alex Sandro (que agora está com Covid) e pode se sair bem. aposta Para leilão se você não precisar de um proprietário fixo. Outra aposta, outro coringa (barato), é Valério vidro. Ao se mudar para o Empoli, ele poderia ter mais espaço que a Sampdoria, então jogar o jogo de Andrezulli em favor dos meias-atacantes. Não é uma grande ideia, mas é uma ideia de baixo custo, provavelmente em muitas ligas. De três apostas mais caras como Sanabria, Vojvoda e Amiri, a três apostas mais baratas como Verre, Pellegrini e Sabiri.