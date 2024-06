Euro 2024: Portugal nas oitavas de final e Bélgica avança novamente. Empate histórico para a Geórgia

Ouça o áudio …download…

Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo, derrotou a Turquia, liderada por Vincenzo Montella, e se classificou para as oitavas de final ao vencer o Grupo F a uma rodada do fim.. Pela equipe do técnico Roberto Martinez: Bernardo Silva abriu o placar aos 21 minutos, Bruno Fernandes fez o primeiro gol aos 56 minutos, enquanto Akidin marcou contra aos 28 minutos. No mesmo grupo, a Geórgia, comandada por Khvicha. O Kvaratskhelia obteve o seu primeiro ponto histórico no Campeonato da Europa: em Hamburgo, terminou com uma vitória por 1-1 sobre a República Checa. No muito equilibrado quinto grupo, a Bélgica, liderada por Romelu Lukaku, regressou à competição para se qualificar ao derrotar o filho de Giannis Hagi, a Roménia, por 2-0. Desempenho incrível de De Bruyne e Doku.

Turquia – Portugal 0-3. O sol de Dortmund faz bem aos portugueses e deixa os turcos sem fôlego antes do jogo decisivo contra a República Checa, um jogo sem data: a diferença técnica entre a fase ofensiva de Portugal, cheia de talento, e a fase defensiva da Turquia é excessiva . No Westfalenstadion, a seleção de Montella nem sequer beneficia de um grande apoio amigável, ocupando o canto da histórica “parede amarela” do Borussia Dortmund devido à maré turca. “A Muralha Turca”. Mas o “Muro Turco” só existe nas arquibancadas, mas em campo é completamente diferente. Portugal cresce entre jovens fenómenos e grandes velhinhos: Ronaldo, 39, e Pepe, 41, sempre louváveis ​​e irredutíveis.

Geórgia – República Checa 1-1. No Estádio Kvara, de Giorgi Napoli, o herói absoluto do dia é o goleiro Mamardashvili, que fez as defesas decisivas durante os 90 minutos mais os acréscimos. A seleção tcheca desperdiçou muitas chances e, como costuma acontecer no futebol, foi a Geórgia quem abriu o placar por intermédio de Mikautadze, de pênalti, na prorrogação do primeiro tempo. O cerco checo levou ao empate de Schick após um desvio fortuito na trave de Linger. O próprio Cech foi posteriormente forçado a sair devido a uma lesão. A República Tcheca tenta vencer até o fim, mas a conversão falha. A nova classificação do Grupo F: Portugal 6 pontos, Turquia 3, República Checa e Geórgia 1. Últimos jogos: Portugal-Geórgia e República Checa-Turquia.



Bélgica – Roménia 2-0. Gols de Tielemans e De Bruyne derrubaram os romenos. Lukaku continua seu desafio pessoal com o VAR: o terceiro gol de Big Rom foi anulado depois que ele teve dois de seus gols negados na partida contra a Eslováquia. Sem o VAR, Lukaku teria sido o artilheiro do torneio hoje, com 3 gols, ante os gols do alemão Musiala, do esloveno Schranz e do georgiano Mikautadze. Apesar de tudo, a equipa do treinador italiano Domenico Tedesco volta à competição nos oitavos-de-final, depois de desperdiçar a derrota no primeiro jogo frente à Eslováquia. A Bélgica é forte, rápida e cheia de qualidade. Os belgas só precisam aprender a ser mais realistas na frente do gol porque desperdiçam muito. O incrível equilíbrio no Grupo Cinco é demonstrado pela classificação, já que cada um deles partilha três pontos: Bélgica, Roménia, Eslováquia e Ucrânia. Na última rodada: Bélgica-Ucrânia e Romênia-Eslováquia.