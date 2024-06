1-1 Zaccagni aos 98:30 minutos leva a Itália às oitavas de final, agora Suíça

Arrepios azuis de felicidade

(Alessandro Pukki enviado para Leipzig) emO último suspiro de uma noite negra E amaldiçoado, A pequena Itália está de volta do inferno Em que caiu devido às suas limitações e erros: UmA ação precipitada de Calafiore, a aposta de Spalletti e o chute de ZaccagniQuem entrou no final deu aos azzurri um empate que valeu a viagem a Berlim, como o campeão de 2006, só que então foi a final e agora o oitavo contra a Suíça, no próximo sábado.

para’1-1 Os discípulos de Luciano são salvosQue aos oito minutos de recuperação interminável esteve a um passo da segunda derrota consecutiva, como nunca tinha acontecido na história dos campeonatos europeus. A explosão de orgulho nos coloca de pé e nos permite continuar a árdua jornada, mas o treinador terá que pensar muito neste sorteio. Sua seleção continua pequena e complexa. Ela tem uma alma, tudo bem. Mas isto não é o suficiente. Funciona pouco ou nada. Os velhos Leões da Croácia rendem-se quando agora estão convencidos de que tiveram sucesso, e as lágrimas de Modric colidem com a nossa felicidade, que abraçamos numa pilha indisciplinada, incluindo o banco. Um milagre nos salvou, o futebol é assim.

A reação só deve ser recompensada quando o azul cair. No início pouco ou nada se vê: nem o jogo, nem a paixão, nem mesmo o interesse. Donnarumma continuou a jogar como fez contra a Espanha. A defesa é frágil, o meio-campo lento e o ataque inconsistente. Retegui não coça a bola, Scamaka erra um gol ao entrar. Zaccagni cuida disso e acaba afastado: seu primeiro gol italiano foi mágico, um flash no deserto. A esperança é que este empate, conseguido com unhas e dentes, cause um choque. Porque se a Itália se reencontrar, o Europeu ainda pode dar-lhes muita satisfação.

Spalletti troca três jogadores em relação à Espanha, mas sobretudo abandona o 4-1-4-1, que foi testado até ao último treino em Iserlohn, e muda para o 3-5-2, uma versão conservadora do 3. -4. -2-1 Testado em Empoli contra a Bósnia e também antes da digressão nos Estados Unidos. O objetivo é ter mais compactação e mais suprimentos para o atacante central. Skamaka, que não brilhou, foi abandonado à própria sorte em Gelsenkirchen. É surpreendente que o treinador tenha mudado de atitude às vésperas da partida, indicando um tormento interno ou uma tentativa, até o final, de surpreender a Croácia. Um pouco de táticas avançadas de saúde. O time também escondeu dos jogadores, inclusive dentro do vestiário do estádio. Então ele tenta inserir Darmian na lateral direita com Bastoni, Calafiore, Di Lorenzo e um DeMarco restaurado (ou pelo menos deveriam) nas laterais, abaixando-se tanto que a defesa passa a ser uma defesa de cinco homens. Por outro lado, Pellegrini tem que se adiantar, mas não faz muito, e Raspadori, chamado para ajudar Retegui, é muito leve. O começo é assustador. A Itália, encolhida e assustada, recua e bufa. A Croácia tentou imediatamente aproveitar o raio de Sučić, que foi defendido pela habitual defesa impressionante de Donnarumma. Parece o início de uma noite de pesadelo, mas o perigo desperta os azzurri, que aos poucos sobem o centro de gravidade, tentam reequilibrar a posse de bola, tentam explorar os jogadores pelas laterais e atacam em profundidade. Retegui se movimenta muito, tentando de cabeça e antecipando com o pé, mas a oportunidade, a melhor do primeiro tempo, surge no eixo do Inter: cruzamento de Barella e Dink de Bastoni. Livakovic salva com um salto reflexo.

O segundo tempo, até o gol de Zaccagni, foi amargo como amargo. O milagre de Donnarumma, o pênalti gigante de Modric (handebol de Fratese capturado pelo VAR), foi anulado pelo mesmo imortal croata 10 em um minuto, graças à nossa defesa negligente. Gigio, para variar, faz um meio milagre na garra de Budimir, uma vez lá dentro, mas o rei Luca está sozinho e em boa posição. A Itália, sem mais nada para defender, avança. Spalletti, que substituiu Pellegrini por Fratesse no intervalo, tentou primeiro com Chiesa, depois com Scamacca e, finalmente, com Fagioli e Zaccagni. A última mudança é crucial.