“Que vergonha, peça para ver fora da nossa casa.”

Depois do que aconteceu na noite de quinta-feira, os três filhos de Roberto Baggio (Valentina, a mais velha, que mora no exterior e não estava presente no assalto; Mattia e Leonardo, o mais novo) permaneceram compreensivelmente calados. Mas ontem à tarde, à mesma hora, manifestaram a sua indignação nas redes sociais – Instagram – pelo que aconteceu desde sexta-feira à porta da sua casa em Altavilla Vicentina.