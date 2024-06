Hat-trick de Portugal contra a Turquia – VareseInLuce.it

A segunda vitória e garantindo as oitavas de final. Portugal venceu a Turquia por 3-0 depois de derrotar a seleção checa liderada por Vincenzo Montella, mas terá de se qualificar para os oitavos-de-final.

A primeira metade– Aos 2 minutos, Cristiano Ronaldo, enviado por Bernardo Silva, comete pênalti. Aos 6 minutos, Türkiye respondeu através de Akturkoglu, que após cruzamento de Celik não foi para a baliza portuguesa. Aos 15 minutos, Cristiano Ronaldo cruzou para Leo, mas Akkadin protegeu a saída de Bender. Aos 21 minutos, a seleção portuguesa passou a bola de Bernardo Silva após cruzamento de Nuno Mendes, que foi bloqueado por Akadine. Aos 24 minutos, Bruno Fernandes quase dobrou com um chute direto de fora do gol. Aos 28 minutos, Portugal dobrou o placar com um gol contra de Akadeen após passe de Cancelo. Aos 35 minutos, Bruno Fernandes foi mais ativo. para o seu time e chutou para fora do gol com ajuda de Cancelo. Aos 37 minutos, Cristiano Ronaldo marcou. Fora de campo. Türkiye tentou responder aos 41 minutos através de Coco, mas Diogo Costa bloqueou

a outra metadeAos oito minutos, Diogo Costa bloqueou o remate de Yazigi à entrada da grande área, aproximando Türkiye do 2-1. O terceiro golo de Portugal chegou aos dez minutos, com Bruno Fernandes a marcar para a baliza vazia por sugestão de Cristiano Ronaldo. Aos 19 anos, Yildiz não conseguiu diminuir a diferença chutando alto. Aos 21 minutos, Cristiano Ronaldo falhou um cabeceamento após assistência de Bernardo Silva.

Folha de resultados

Turquia – Portugal 0-3

Turquia: Bayinder Celik Akkadin (30′ Demiral), Bardaksi Kadioglu, Calhanoglu Ayhan (13′ Kaksik), Akgün (25′ Guler), Kuku (1 Yasin), Yilmaz Akturcuglu (13′ Yildiz).

Portugal: Diogo Costa, João Cancelo (23′ Semedo), Pepe (38′, Silva), Ruben Dias, Nuno Mendes Vitinha (43′, Neves), João Paleña (1′ Neves), Bernardo Silva, Bruno Fernandes Leão (1′ ‘). São Pedro Neto) Cristiano Ronaldo.

Árbitro Felix Zwier (Alemanha)

Artilheiros: Ponto 21′ Bernardo Silva (P) 28′ Akadine (T) Gol contra. São 10’Bruno Fernandes(P)