Fórmula 1, Grande Prêmio da Espanha, resultado: Verstappen vence Norris e Hamilton. Leclerc foi o quinto à frente de Sainz e então a polêmica surgiu na Ferrari

As aulas de Max, o retorno de Louis. Outra decepção para a Ferrari

“Perdi a corrida na largada, o que é uma pena porque tínhamos um supercarro.” Outro arrependimento, outra oportunidade perdida. No Canadá, ele atacou a estratégia e a equipe, desta vez contra si mesmo: “Cometi um erro”. A diferença entre um excelente piloto e um campeão, Norris deixou uma lacuna para Verstappen e isso o consumiu. Alguns metros na largada, Russell aproveitou ao marcar os dois primeirosEle assume a liderança e supera todos desde o quarto lugar.

Mas ele não dura muito lá, porque Max o ataca nas primeiras voltas e o ataca sem piedade. Lando terá que reconstruir sua corrida, enquanto a Ferrari nunca correu. A única faísca do duelo veio em casa no início, quando Charles foi superado e enfurecido por Carlos: ventos contrários de acusações e réplicas sopraram, aumentando a tensão a uma semana já cheia de negatividade. As situações acabaram oscilando entre ordens de equipe e estratégias questionáveis, o que não muda nada ao final de um exame que vai muito mal. Não houve ritmo na qualificação e nem mesmo na corrida, e Leclerc com pneus mais rápidos não conseguiu nem terminar em quarto, atrás de Russell com pneus duros.

A Mercedes subiu ao pódio pela segunda corrida consecutiva, desta vez com Lewis Hamilton, que não terminava entre os três primeiros desde o ano passado. Na semana da história do e-mail anônimo. Mas a equipe de Toto Wolff, a equipe de Vasseur, está em declínio e atualmente é a quarta potência. Depois do desastre no Canadá, alcançaram o quinto e o sexto lugar na pista que mais do que ninguém define os pontos fortes e as limitações dos monolugares. Os desenvolvimentos não funcionaram e Charles terminou 22’7 à frente de Verstappen. Eternidade. Em Barcelona, ​​desde que a pista foi alterada, as curvas são tão rápidas quanto as de Silverstone. E o vermelho está lutando. Maneira incrível de abrir uma trilogia europeia, um mês com cinco datas em seis semanas. A vitória em Mônaco enganou e elevou as expectativas ao extremo. Da Catalunha vem uma ducha fria e a consciência da necessidade de ação numa batalha agora em 3-4 como o habitual Verstappen continua a fazer a diferença.

Perez, quem o viu? Ele largou em décimo primeiro lugar e terminou em oitavo, e atrás dele nos pontos vemos novamente os Alpes com Gasly e Ocon, para Briatore um pouco de alegria em sua estreia como conselheiro especial. A era Verstappen em Barcelona começou em 2016 e a lenda do holandês continua. Mas outros chegaram e a Ferrari infelizmente está no final do pelotão.