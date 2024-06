Portugal é assustador

Qual

PortugalO treinador Roberto Martinez decide não inventar o impossível, interrompe as experiências e devolve o equilíbrio à equipa, e os portugueses podem ser contados entre os candidatos à vitória final. Os portugueses prosperam com puro talento, praticam futebol divertido e os seus enredos são habilmente desenhados e executados com beleza intrínseca. Mas eles também colocaram muito espírito competitivo. Eles têm determinação, não param, perseguem o adversário e pressionam. Existem dois pilares principais na equipe, dois que desafiam o tempo, dois que não têm vontade de parar, dois que não vivem o presente, são um atacante e um zagueiro:

Cristiano Ronaldo tem 39 anos; Pepê tem 41 anos. Fala-se de temporadas longas e desgastantes, de um grande número de partidas disputadas continuamente, e enfatiza-se o risco de fadiga a que os atletas estão expostos. Eles não concordam com esta tese e não estão interessados ​​nesta tendência. Eles sempre querem entrar em campo, sempre colocar os pés nele e correr o quanto puderem. Eles mostram perfeita condição física. É um verdadeiro testemunho. Eles se colocam à frente dos companheiros, lideram-nos e mostram-lhes o caminho. Falamos de carisma e vontade de vencer, são essas categorias que fazem a diferença. Ronaldo Não deixa de surpreender, é acusado de egoísmo, poderia ter marcado à Turquia, mas preferiu passar a bola para Bruno Fernandes, e poderia ter sido o primeiro a marcar em seis edições diferentes do Europeu. A culpa é dele: a partida foi interrompida diversas vezes por torcedores invadindo o campo que queriam tirar uma selfie com o campeão. Pimenta Ele é inacreditável, dirige a defesa de forma brilhante, é simplesmente confiante e seus chutes são precisos e precisos. Ele tem uma missão: estar sempre preparado. Os oponentes são avisados: não haverá ninguém para ficar do lado dele.