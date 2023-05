Ginástica Rítmica ao Vivo, Campeonato Europeu 2023 AO VIVO: Butterflies 5º, Bulgária vence!

Clique aqui para uma atualização de transmissão ao vivo

20:33 O Butterflies terminou em quinto lugar com uma pontuação de 63.150, mas conseguiu o passe para as duas finais principais de amanhã.

20:30 Este é o último pódio:

1- Bulgária (68.050)

2- Israel (67.300)

3- Azerbaijão (65.400).

20:28 O júri é definido desta vez e premia 32.900 para os proprietários. O Azerbaijão, com 65.400 pontos, é o medalhista de bronze.

20:25 O exercício estava longe de ser perfeito, mas estamos aguardando o resultado do júri, nada deve ser surpreendente agora.

20:22 O Azerbaijão precisa de 35.550 em cinco aros para conquistar a medalha de ouro.

20:19 Os sonhos da Itália terminam aqui: 34.900 nos cinco arrondissements, 64.100 no terceiro lugar geral e provisório.

20:16 Agora é a vez da Ucrânia, que precisa de 33.950 para vencer a borboleta.

20:13 Azar Itália será quinto, tudo depende do Azerbaijão.

20:10 Até a Grécia está atrasada! Com 60.700, os ibéricos subiram para o sexto lugar.

20:07 Há apelações consecutivas que estão sendo sistematicamente negadas.

20:04 La Gregia, nas notas de dança de Zorba, expressa-se a bons níveis, aguardamos o resultado do júri.

20:01 Bem atrás da Itália Alemanha e Romênia vêm em sétimo e décimo quarto, respectivamente.

19:58 Preste atenção na Grécia, os gregos precisam de 33.750 nas cinco circunscrições para ultrapassar as borboletas.

19:55 32.450 e 68.050 no total para a Bulgária, que voa largamente no comando, e o pior de tudo seria a medalha de prata.

19:52 Ocorreu um erro importante no meio do exercício, mas as dificuldades foram altas e a medalha deve ser certa.

19:49 Agora a batalha pelo ouro com a Bulgária começou, 27.550 é o suficiente para bater na borboleta.

19:47 A Espanha está atrás! Com um total de 63.100, os ibéricos estão apenas meio décimo atrás da Itália.

19:45 O exercício foi muito desleixado, principalmente na primeira etapa, estamos aguardando o resultado do júri.

19:42 Espanha Nos cinco arrondissements, os ibéricos precisam de 28.800 para ficar à frente da Itália.

19:39 Será uma batalha pelo ouro entre Israel, Bulgária e Azerbaijão, e objetivamente as outras formações, inclusive a Itália, já estão bem distantes e salvo erros na série, o pódio já deve estar dividido entre essas três formações .

19:35 O Azerbaijão pagou a mais, como infelizmente costuma acontecer nos últimos anos, o time da casa costuma aproveitar os favores do júri. Os azerbaijanos ainda conseguiram 32.500 no exercício misto, também separando significativamente Israel e Bulgária em uma máquina.

19:32 A Ucrânia também está em exibição contra a Itália: 29.200 em três fitas e dois círculos, vinte melhor que borboletas.

19:30 É hora dos corretores de imóveis do Azerbaijão.

19:27 O nível é rebaixado com a República Tcheca: 26.950 nos cinco arrondissements.

19:24 Como esperado, outro bicho-papão na Itália: a Grécia consegue 29.400 em exercícios mistos e faz 4 décimos da Itália.

19:21 Enquanto isso, foi um teste muito ruim para a Romênia em cinco circuitos: 22: 000 (D: 12,9, E: 3,1, A: 6,0).

19:18 Agora, a intenção é sempre difícil para a Grécia.

19.15 26.050 A três faixas e duas bolas para os alemães, a Alemanha não será fator para a Itália.

19:12 O resultado da Alemanha demora muito.

19:08 A Bulgária literalmente decola, lutará com Israel pela medalha de ouro (35600).

19:05 Uma pontuação muito ruim para a Finlândia no exercício misto: 18,00 (D: 10,9, E: 2,3, A: 5,7) com uma penalidade de 9 décimos.

19:02 É a vez da Bulgária, talvez a formação favorita ao título.

19:00 Três derrotas e até duas saídas da vaga da Finlândia, que é um treino de esquecimento.

18:58 Atenção, porque a Espanha é séria: 34.350 (D: 19.0, E: 7.250, A: 8.1). As mulheres ibéricas ganham um décimo a mais em um único treino do que as italianas.

18:56 Enquanto isso, é a vez da Finlândia para três sequências e duas bolas.

18:53 Aguardamos o resultado, o exercício não foi impecável, será um árbitro importante do ponto de vista italiano.

18:50 Espanha na calçada nos cinco arrondissements!

18:47 Esta é a ordem de proporções: Espanha, Finlândia, Bulgária, Alemanha, Romênia, Grécia, República Tcheca, Ucrânia e Azerbaijão.

18:44 Tudo pronto para o Grupo A!

18h33 O Grupo A se deslocará para a plataforma a partir das 18h45.

18:30 A primeira equipe a se apresentar será a Espanha nos cinco circuitos.

18:27 Teremos que esperar alguns minutos antes de a corrida recomeçar.

18:24 Esperava-se que Israel estivesse mais preparado do que a Itália no momento, mas o que preocupa é a diferença muito grande. Vamos entender melhor depois dos primeiros treinos do Grupo A, onde as seleções a serem observadas são Espanha, Bulgária e Azerbaijão.

18:21 Este é o top 5 após o primeiro set:

1- Israel (67.300)

2- Itália (63.150)

3- França (62.550)

4- Polônia (59.750)

5- Hungria (56.850).

18.18 whoops 35.600 (D: 19.1, E: 8. = 50, A: 8.450) para Israel nos cinco arrondissements e um total de 67.300. Primeiro centro provisório por uma grande margem sobre a Itália.

18:15 Estamos esperando o resultado, mas depois desse exercício, Israel tem mais de um pé no pódio.

18:13 Um momento importante para a Itália, cabe a Israel, para ir mais longe com as borboletas, você tem que conseguir 31450 nos cinco círculos, no papel é um resultado fácil de conseguir.

18.10 Um teste convincente para a Polónia nos cinco circuitos: 33350 e o terceiro resultado do dia na máquina.

18:08 Um nó ruim para Portugal, que teve que mudar a barra, obviamente um exercício de hack.

18:05 geral 63.150 para borboletas, o preocupante é que esse resultado não é suficiente para um pódio, mas a corrida ainda é longa e os erros são sempre próximos de todas as equipes.

18:03 29.000 para a Itália (D: 14.5, E: 6.85, A: 7.650), Farfalle perde 2,7 pontos no exercício individual em comparação com Israel.

18:00 As borboletas estão de volta! Dificuldade, dinâmica, interpretação, sincronicidade, este exercício tem tudo! Pequeno rebote em uma troca, caso contrário, excelente execução.

17:57 Nos cinco circuitos, Alicia Russo substituirá Laura Paris.

17:56 É a vez da Itália! As borboletas estão voando! As medalhas são jogadas com bolas e fitas!

17:53 Exercício muito desleixado para os turcos, muitas recuperações, equipe muito imatura e exercício de construção sem imaginação.

17:50 A Estônia para em 29.650 nos cinco círculos (D: 16,3, E: 6,3, A: 7,1).

17:47 A França parece estar perdendo o trem de medalhas: 28.950 no exercício misto e 62.550 no geral, prova de que um top 6 pode valer a pena, é difícil esperar algo melhor.

17:45 Um pequeno problema com a bola para os franceses, mas o trabalho à luz das Olimpíadas de Paris pode ser visto em tudo.

17:43 O segundo percurso começa com a França com três faixas e duas bolas, cuidado porque as listras alpinas são muito próximas das azuis.

17:42 Este é o top 3 após o primeiro giro:

1- Itália (34.150)

2- França (33.600)

3- Israel (31.700).

17.39 A primeira rotação termina com a Geórgia, um treino muito complexo com duas derrotas importantes.

17:37 Israel Na partida, você ganha 31.700 em 3 tiras e 2 bolas (D: 16,4, E: 7,350, A: 7,950). Não devemos nos surpreender com a diferença da Itália porque as pontuações em exercícios mistos são fisiologicamente mais baixas.

17:34 Evidências muito convincentes de Israel, houve uma leve recuperação, mas a dinâmica do exercício foi convincente.

17:31 É a vez de Israel, adversário direto da Itália, subir ao pódio.

17:28 Exercício ruim com 3 faixas e 2 bolas para os poloneses: 26,400 (D: 14,6, E: 5,2, A,6,650) com penalidade de 0,050.

17:25 O resultado é bom, mas temos que esperar o grupo A para entender se será suficiente para brigar pelas medalhas.

17:23 O melhor resultado da Itália! As borboletas pontuam 34.150 nos cinco círculos (D: 19,0, E: 7,1, A: 8,050)

17:21 Enquanto isso, a Hungria parou em 26.100 no exercício misto.

17:19 Infelizmente ocorreu um rebote importante no meio do exercício, as dificuldades são grandes e o restante da prova ainda é convincente, só falta aguardar o resultado.

17.16 É a vez da Itália! Coração de borboletas! Você vai tocar o blues nos cinco círculos!

O 17,15 da Turquia não é particularmente convincente nos cinco círculos eleitorais: 29,300 (D: 15,7, E: 6,5, A: 7,150) com uma penalidade também de 0,050.

17:14 Agora é a vez da Hungria.

17:13 Uma pontuação discreta de três e dois compassos para a Estônia: 26.500 (D: 13,4, E: 6,3, A: 6,8).

17:11 Enquanto aguarda o resultado dos estonianos, Türkiye se apresentará.

17:09 Agora é a vez da Estônia.

17:08 33.600 (D: 18.2, E: 7.7, A: 7.7) Para os transalpinos, vamos aguardar para entender qual será o padrão do júri.

17.06 começa!

17:04 Vamos começar alguns minutos atrasados ​​devido ao prolongamento da final individual.

17:01 A França será a primeira formação a ser exibida nos cinco episódios.

16:58 As Borboletas tentariam defender a prata do ano passado, e naquela ocasião foram roubadas do ouro porque o júri preferiu recompensar o proprietário de terras Israel. Hoje os favoritos às medalhas certamente serão Bulgária, Azerbaijão, Israel, Espanha e Itália.

16:55 Este ano houve alguns pódios em Copas do Mundo, mas sempre nas finais especializadas, na competição geral, única prova olímpica, Alicia Morelli e suas companheiras sempre foram as que mais sofreram.

16:52 Le Farfalle depois de um ano muito tempestuoso devido ao escândalo de abuso ocorrido no outono passado, tentará restaurar o cenário internacional, e o principal objetivo será bajular o júri.

16:49 As Borboletas farão os cinco. No Grupo B, começarão com os cinco arcos e depois passarão para o exercício de combinação com três faixas e duas bolas.

16:46 O restante do programa de hoje será dedicado à qualificação do evento por equipes, que será válido como final geral e como classificatório para as finais de especialidades de amanhã.

16:43 A final individual geral acaba de terminar, Sofia Raffaele colocou uma impressionante medalha de prata no pescoço, apenas para sucumbir a Boriana Kalin.

16:40 Boa tarde e bem-vindos ao LIVE LIVE no terceiro dia do Campeonato Europeu de Ginástica Rítmica de 2023.

