Um empate arriscado: quem pode chegar a Inter e Juventus

Segunda-feira, 13 de dezembro, ao meio-dia, no Nyon Inter, Juventus e talvez também Atalanta (se vencer o Villarreal hoje às 19) saberão seu destino em Liga dos Campeões. Os bianconeri, liderados por Massimiliano Allegri, classificaram-se para o primeiro lugar do grupo à frente do Chelsea, enquanto os nerazzurri, liderados por Simone Inzaghi, terminaram em segundo atrás do Real Madrid, comandado por Carlo Ancelotti. Por outro lado, os deuses precisam vencer para levar a segunda colocação em seu grupo, atrás de Cristiano Ronaldo e Manchester United. As oito seleções classificadas são claramente as primeiras do grupo e se encaixarão nas vice-campeãs. A lista é sempre a mesma: você não pode enfrentar adversários que já enfrentou no grupo e não pode jogar contra clubes do mesmo país. As primeiras partidas acontecerão nos dias 15 e 22 de fevereiro, enquanto as devoluções serão nos dias 8 e 16 de março, e a partir deste ano não entrará em vigor a regra de gols marcados fora de casa, em caso de igualdade de gols no segunda etapa eles entrarão. Prolongamento e, finalmente, uma disputa de pênaltis.

Perigos para a Juventus

O último “suicídio” do Chelsea chegou ao jogo Juventus que fechou seu grupo na primeira colocação e assim poderá jogar a segunda mão na Allianz Arena. A maior dificuldade da velha senhora é chamada Psg. A equipe de Messi, Mbappe e Neymar terminou em segundo, atrás do City e será a partida mais difícil no papel e além. O Atlético de Madrid sob o comando de Diego Pablo Simeone é sempre um canhão solto, mesmo que já não tenha parecido um time tão sombrio nas temporadas anteriores. No final das contas, empatou com mais força com Sporting de Lisboa e Benfica (que, no entanto, veio contra o Barcelona, ​​que foi rebaixado para o playoff da Liga Europa) ou com o austríaco Salzburg, que terminou em segundo em seu grupo, atrás do Lille. Os bianconeri também podem fazer dupla com o Villarreal se os espanhóis não perderem hoje, às 19 horas, para o Atalanta.

Tremendo no meio

Se a Juventus estava apenas arriscando uma grande vantagem, entãoInter As apostas são ainda maiores, já que ele poderia cruzar um entre Bayern de Munique, Liverpool e Manchester City: três dos quatro favoritos, junto com o Real Madrid, para vencer a final da Liga dos Campeões. A Liga Rangnick apresenta uma situação aceitável, dados os muitos problemas dos Red Devils. Um empate com o Lille ou o Ajax (que ainda marcam 18 pontos no seu grupo) parece acessível no papel, mas ainda temos que ter cuidado. O Inter joga a segunda mão fora e a primeira mão em casa, pormenores a ter em consideração. O mesmo vale para os nerazzurri de Milão e para os de Bergamo que não conseguiram passar para o segundo turno. Para a deusa, as apostas são maiores do que para o Inter, pois não poderá cruzar com o Manchester United, que já o enfrentou no grupo, mas poderá em vez disso enfrentar o Real Madrid, comandado por Ancelotti.