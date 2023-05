Kalinina se aposenta após um set, Rybakina é a nova rainha da Internazionali d’Italia

pelo enviado a Roma O sorteio do Internazionale d’Italia 2023 feminino termina por volta da meia-noite: Elena Rybakina Ela se tornou a nova rainha de Roma depois de perder no início do segundo set para a adversária ucraniana Anhelina Kalinina, que foi interrompida devido a um problema na coxa esquerda.

“Agradeço a todos que me ajudaram a chegar a esta final, sinto muito por ter desistido. Agradeço aos italianos que torcem pelo povo ucraniano e agradeço em nome do meu povo.” [Anhelina Kalinina]

A primeira “noite” de final feminina da história do torneio (o motivo do adiamento se deve à chuva que interrompeu várias vezes o programa das semifinais masculinas) começa com uma pausa em Kalinina, uma nova no percurso mais bonito de sua carreira no torneio. Foro Itálico. Rybakina é contratada e demora alguns jogos para entrar na partida, mas quando o faz, cria grandes problemas para o adversário: uma quebra no sexto game (3 a 3) e quatro break points não utilizados no oitavo game. O set parecia destinado ao desempate, mas em 5 a 4 o cazaque quebrou novamente o saque de Kalinina. A fratura cirúrgica vale 6-4. De volta a campo, a final do Trieste, com a jovem de 26 anos, natural de Nova Kaczovka, levantando a bandeira branca após perder o primeiro jogo devido a um problema muscular na coxa esquerda. Anhelina consola-se com um abraço do centralismo e um novo melhor rating (será 25), Rybakina será a 4ª do mundo a partir de segunda-feira, com a cabeça já em Paris…

