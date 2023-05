Atletismo, Antonella Palmisano faz uma grande reviravolta: vice-campeã da Copa da Europa, onde foi campeã olímpica. vitória da Itália

Antonella Palmisano imediatamente voltou a gritar, como um puro-sangue campeão olímpico E a estrela absoluta do calcanhar e do pé. Um polianiano conquistou Um impressionante segundo lugar na Taça dos Campeões Europeus de 20 km A prova de rally (a partir deste ano a denominação oficial é Campeonato Europeu de Equipas), realiza-se nas ruas de Podebrady (República Checa). O piloto de 31 anos, que voltou a correr há algumas semanas nos 10km de Madrid depois de quase dois anos afastado devido a problemas físicos, cruzou a meta com Às 1:29:29. O italiano sempre competiu de igual para igual e chegou aos dois últimos quilômetros com o grego Antigoni Ntrsymbioti, então campeão grego, aumentou o ritmo na final E ela venceu por dois segundos nosso porta-estandarte. Ele comemorou sua estreia no Campeonato Europeu de 20km e 35km no evento, que Antonella Palmisano conquistou em 2017 antes do bronze no Campeonato Mundial e em 2021 antes da apoteose nos Jogos de Tóquio. Para completar o pódio, coube à portuguesa Anna Kapsinha (1h29:35), que ficou atrás da ucraniana Olyanovska (1h29:58).

Prova da força lúdica de Antonella Palmisano, que reafirmou a sua competência e exibiu um ritmo técnico superior, apurando a sua corrida com a habitual elegância e precisão a que está habituada. Agora os problemas ficaram para trás para o talento de Mottola, que agora pode esperar com grande otimismo o Campeonato Mundial agendado para Budapeste em três meses, um verdadeiro começo à luz das Olimpíadas de Paris 2024 (hoje, entre outras coisas, ele assinou o mínimo revisão dos Mundiais, com apenas um segundo de diferença). A essa altura, até a competição de duplas mistas prevista para os Jogos é menos intimidadora e dá para sonhar alto.

Itália comemora vitória na competição por equipes (21 pontos) graças ao oitavo lugar também Valentina Trabelletti (1h32:09) E na décima primeira casa de Alexandrina Mihai (1h32:55). Observe também Eleonora Giorgi, As que vestiram azul após a licença-maternidade: 18º lugar em 34h34:34. No pódio ficaram Ucrânia (25º) e França (37º).