Ataque cruel da Commisso contra a Juventus

futuro de Dusan Vlahovic desconhecido. Um ano e meio após o término do contrato com FiorentinaO atacante sérvio prova que é mais forte do que qualquer boato MercadoSó pensando no campo e melhorando seus já grandes números na Série A.

Dusan Vlahovic não para de marcar: mas o futuro está em jogo

Em outubro passado, o jogador e sua comitiva fecharam as portas à Fiorentina na questão da renovação, rompendo com o clube e também com a torcida, ainda que parte da torcida do Viola tenha sido posteriormente “restaurada” através das façanhas do remate em campo . 2000, que liderou o artilheiro do torneio com 12 gols Feito em 15 dias.

Diz-se que o futuro ainda é muito incerto, pois todas as opções ainda são possíveis: vender em janeiro, ficar em Florença até o final da temporada e depois mudar o cenário, repensar assim Extensão A partir da década e finalmente, mesmo que o cenário não pareça possível, o empurra absoluto com a partida Dusan Vlahovic De Florença em junho de 2023 A Sem nenhum custo.

Ganhos de capital Juventus e Rocco Commisso no ataque

Com certeza o presidente da Fiorentina Rocco Komisso Disposto a lutar contra “o sistema”, leia o efeito Acusação E a vontade do jogador que parece fascinado pela possibilidade de pousar Juventus E quem parece decidido a derrubar o estádio do Arsenal, está pronto para fazer uma oferta impressionante de 90 milhões já em janeiro.

Por outro lado, imagine que mais tarde Federico Chiesa Outro herói da Fiorentina muda para a odiada Juve “Juventus não é uma ideia que vai satisfazer o campo e até o próprio Commisso, que falou com” Totti Confucati “na Rádio 24, não perdeu a oportunidade de lançar um forte ataque à Juventus com o comentário. No caso dos últimos dias, aquele que vê o clube de Torino no centro da investigação da alegada alegação ganhos de capital falsos.

“Quando chega a hora de pagar, eu pago, mas nem todo mundo é assim, porque eles lucram aparentemente apenas para fugir do fair play financeiro e o dinheiro não muda muito. Ouvi dizer que a Juventus tem bons ganhos de capital, mas eles têm milhões de dívidas. Como. É possível? Eles perderam um bilhão de euros no último período na bolsa, e aqui paramos dois ou três anos só para entender o que aconteceu. ”

Vlahovic – Juventus, Rocco Commisso envenenado

A Commisso então aumentou a dose atacando o mundo dos reclamantes e dando outro golpe na Juventus:

“Na América, os promotores recebem uma porcentagem dos salários de seus clientes e não afetam a transferência. Aqui é o extremo oeste. Não estou dizendo que estou sendo chantageado, é uma palavra forte, mas estou sendo vigiado por aqueles que querem mover Vlahovic a qualquer custo. Se não fosse por mim, quando ele teve a oportunidade de se tornar rei aqui em Florença. ”

“Sinceramente, não sei se a Juventus vai conseguir bancar o Vlahovic – o resultado final – mas quero dizer a todos que Dousanne é a Fiorentina e antes de falar com os seus agentes é necessário falar connosco. Não permito qualquer um para me chantagear. Quando fiquei claro sobre a situação em outubro, fui dominado por críticas. Quanto a mim, os números dele parecem ter melhorado a partir daquele momento e não um pouco, porque o menino é um profissional. “

